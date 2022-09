Fettes Brot kündigen Auflösung an, gehen auf Abschiedstournee

Foto: Jens Herrndorf

Nach fast 30 Jahren gibt das HipHop-Trio Fettes Brot seine Auflösung 2023 bekannt. Ihren Abschied feiern die Hamburger mit einem neuen Song, einer großen Abschiedstour und einem Best-of-Album.

"Fettes Brot... is history", heißt am späten Mittwochnachmittag auf den Social-Media-Kanälen der Hamburger HipHop-Institution. "Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende '23 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen", schreiben Rapper Dokter Renz, König Boris und Björn Beton weiter. Nach fast 30 Jahren scheint dem Trio ihre gemeinsame Geschichte "irgendwie auserzählt" und "dreimal solange durchzuhalten wie die Beatles" sei für sie eh keine Kunst gewesen. "Bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit 'fast 50' lieber unser eigenes Grab", so die Band. Sie galten mit ihren ironischen von Wortwitz geprägten Texten neben etwa Fünf Sterne Deluxe als Protagonisten der Hamburger Deutschrap-Szene Mitte der 90er. Mit Songs wie etwa "Nordisch by Nature", "Jein", "Emanuela" oder "An Tagen wie diesen" erzielten sie dabei immer wieder größere Charterfolge.

Zum Abschied veröffentlichten Fettes Brot allerdings noch einen neuen Song, der dann doch gegen die meist gut gelaunte Natur der drei Rapper wirklich etwas nach wehmütiger Hymne klingt. Zusätzlich wurde eine Deluxe-Best-of-Reissue unter dem Titel "Hitstory" angekündigt.

Doch so richtig gebührend feiern die Hamburger erst ab April 2023 auf ihrer großen Abschiedstour in 15 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets gibt es ab dem 2. September 10 Uhr über die Webseite der Band. Außerdem sollen laut Pressemitteilung "Musik, Musik und Surprises von ihrer ewigen Bucketlist" folgen.

Im April 2019 erschien mit "Lovestory" ihr wahrscheinlich letztes Album.

Video: Fettes Brot - "Brot weint nicht"

Instagram-Post: Fettes Brot kündigen Auflösung 2023 an

Live: Fettes Brot - "... Is History Tour"

05.04. Rostock - Stadthalle

06.04. Dortmund- Westfalenhalle

08.04. Bremen - Halle 7

09.04. Offenbach am Main - Stadthalle

10.04. Leipzig - Haus Auensee

13.04. Wien - Gasometer

14.04. Erlangen - Heinrich-Lades-Halle

15.04. Bielefeld - Seidensticker Halle

26.04. Zürich - Komplex 457

27.04. Köln - Lanxess Arena

28.04. Berlin - Max-Schmeling-Halle

01.05. München - Zenith

02.05. Stuttgart - Porsche-Arena

04.05. Hannover - Swiss Life Hall

05.05. Münster - MCC Halle Muensterland

06.05. Kiel - Wunderino Arena