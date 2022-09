Newsflash (Enter Shikari, Arcade Fire, Goat u.a.)

Foto: Derek Ridgers

Neuigkeiten von Enter Shikari, Arcade Fire, Goat, den Folgen der Energiekrise auf die Musikbranche, All Them Witches, Kenny Beats und Deadly Vipers.

+++ Enter Shikari präsentieren ein Musikvideo zu ihrem Song "The Void Stares Back". Der Song war bereits Anfang August erschienen und zeichnet sich besonders durch die gesangliche Unterstützung des Elektro-Rock-Duos Wargasm aus. In dem hektischen Video werden die beiden Bands beim Performen des Tracks unter Gebrauch zahlreicher SciFi-Effekte gezeigt, während ein Mann ängstlich vor einer Drohne flieht. Der Track könnte ein erster Vorgeschmack auf ein Nachfolgealbum von "Nothing Is True & Everything Is Possible" (2020) sein. Enter Shikari spielen im Dezember einige Auftritte in Deutschland. Tickets dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Enter Shikari - "The Void Stares Back" (feat. Wargasm)

Enter Shikari

12.12. Potsdam - Waschhaus

13.12. Wiesbaden - Schlachthof

15.12. Karlsruhe - Substage

16.12. Saarbrücken - Garage

17.12. Dresden - Alter Schlachthof

19.12. Würzburg - Posthalle

20.12. Oberhausen - Turbinenhalle

21.12. Leipzig - Werk 2

+++ Mehrere kanadischer Radiosender haben auf die Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen Win Butler reagiert. CBC Music FM und Indie 88 etwa haben sich bis auf weiteres entschieden, die Musik von Arcade Fire nicht mehr zu spielen. Vergangenen Samstag wurde eine Recherche von Pitchfork veröffentlicht, die Butler mit unangemessenen Verhalten belastet. Er gab zwar die Beziehungen zu, bestand aber darauf, dass diese einvernehmlich waren. Die Vorwürfe fielen auf den Beginn der großen Europa Tour von Arcade Fire. In diesem Zuge erklärte sich Leslie Feist, Supportact bei der ersten Show in Dublin, an ihrem Stand dazu bereit, die Einnahmen aus ihrem Merch an die Organisation Woman's Aid Dublin zu spenden. Noch unklar ist, ob dieses Spendenabgaben auf allen Konzerten getätigt werden, und ob die Tour wie geplant fortgesetzt wird. Die Tour zum aktuellen Album "We" führt noch bis Ende September durch Europa und endet im Dezember in Nordamerika.

Tweet: Feist spendet Einnahmen an Frauenhilfe

Feist is donating proceeds from the merch at the Arcade Fire show tonight to Women’s Aid Dublin pic.twitter.com/36Q3lyYXSL — kevin freeburn (@KevFreeburn) August 30, 2022

Live: Arcade Fire

14.09. Köln - Lanxess Arena

18.09. München - Olympiahalle

20.09. Berlin - Mercedes-Benz Arena

+++ Die Experimental-Rock-Band Goat hat ihr neues Album angekündigt. "Oh Death" wird noch im Oktober via Rocket erscheinen. Der spezielle Sound der Band, der unter anderem aus afrikanischen Polyrhythmen, verzerrtem Bass und Gruppengesang besteht, findet sich auch in der ersten Singleauskopplung wieder. "Under No Nation" ist das erste neue Material in sechs Jahren. Das Video wurde, wie ebenfalls das Albumcover, von John-Mark Lapham entworfen und fängt die traumhaften Ebenen der Band ein.

Video: Goat - "Under No Nation"

+++ Die britische Musikindustrie warnt vor den Folgen der Energiekrise auf Musikstudios, Veranstaltungsorte und weitere Unternehmen der Branche. Cameron Craig, der Geschäftsführer der Music Producers Guild, die Personen aus der Musikproduktion vertritt, verdeutlicht wie gefährlich die steigenden Stromkosten für Betroffene sind: "Die beispiellosen Energiekostenerhöhungen sind nur ein weiterer Schlag für einen Sektor, der gerade erst nach der Pandemie wieder auf die Beine kommt und dessen Zukunft ungewiss ist." Craig fordert die britische Regierung dazu auf, nicht nur Privathaushalte, sondern auch den Musiksektor finanziell oder durch Preisobergrenzen zu unterstützen "oder einen wesentlichen Teil des kulturellen und kreativen Vermögens des Vereinigten Königreichs zu verlieren". Auch die Interessensvertretungen UK Music und der Music Venue Trust warnen vor vermehrten dauerhaften Schließungen. Mark Davyd, Geschäftsführer der Music Venue Trust sieht als einzigen Ausweg die Erhöhung der Preise für Musikfans: "Es fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber anders als während der Corona-Pandemie, als man sagen konnte: 'Ok, wir müssen jetzt Geld auftreiben, denn in einem Jahr werden die Veranstaltungsorte wieder geöffnet sein', können wir das jetzt nicht tun, weil sie nächstes Jahr eine weitere Stromrechnung bezahlen müssen und das Jahr danach natürlich auch." Aktuell gibt es weder in Großbritannien noch in Deutschland finanzielle Unterstützung oder Preisobergrenzen für die Musikbranche während der Energiekrise.

Tweet: UK Music zitiert den Geschäftsführer der Music Producers Guild

UK Music back @ukMPG as they warn studios face closure without urgent action to tackle crippling energy bills.



Government need to cut VAT and extend business rate help to give a lifeline to music businesses fighting for survival.



Read more here: https://t.co/dGeTZ2VHbp pic.twitter.com/WFqGJyqOy6 — UK Music (@UK_Music) August 30, 2022

Tweet: Music Venue Trust über die Folgen der Energiekrise

Government faces calls for energy price cap to protect grassroots venues



'It is essential and needs to be done straight away,' MVT CEO Mark Davyd tells Rolling Stone UK - @RollingStone https://t.co/YJrNde8w0C — Music Venue Trust (@musicvenuetrust) August 24, 2022

+++ Die Stoner-Rock-Band All Them Witches hat ihren neuen Track "Tiger's Pit" veröffentlicht. Darin thematisiert die Gruppe aus Nashville, Tennessee das Leben in Zeiten der Doppelmoral: "Jeder wartet nur darauf, dass sein Nachbar auf eine Weise denkt oder spricht, die nicht der neuen Norm entspricht." Der Song ist Teil des "Baker's Dozen"-Projekts in dem All Them Witches monatlich einen neuen Titel veröffentlichen wollen. Begonnen hatten sie mit "Blacksnake Blues" Anfang Februar. Das aktuelle Studioalbum "Nothing As The Ideal" war 2020 erschienen. Im Oktober gehen All Them Witches außerdem auf Tour und machen dabei auch Halt in Deutschland. Tickets für die Shows gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: All Them Witches - "Tiger's Pit"

Stream: All Them Witches - "Tiger's Pit"

Live: All Them Witches

06.10. Berlin - Huxleys Neue Welt

07.10. Leipzig - UT Connewitz

11.10. München - Backstage Werk

12.10. Frankfurt/Main - Batschkapp

13.10. Stuttgart - Im Wizemann

15.10. Langenthal - Old Capitol

16.10. Zürich - Mascotte

25.10. Köln - Kantine

28.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

+++ Kenny Beats hat sein Album "Louie" veröffentlicht. Ab sofort ist das Solodebüt des HipHop-Produzenten auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Wie die erst kürzlich geteilten Teaser bereits verraten hatten, ließ sich Kenny Beats vor allem von Vertreter:innen der Genres HipHop und R&B inspirieren. Beats ist für seine Zusammenarbeit mit Idles oder Rapper wie Denzel Curry und Vince Staples bekannt.

Stream: Kenny Beats - "Louie"

+++ Die Stoner-Fuzz-Band Deadly Vipers streamt ihren neuen Track "Last Rise". Dieser ist Teil des kommenden Albums "Low City Drone", das am 30. August via Fuzzorama erscheint. Der ebenfalls darauf enthaltene Track "Big Empty" hat außerdem ein Lyric-Video erhalten, das mit seinen bunten Farben die Psychedelic-Elemente unterstreicht. "Low City Drone" kann bei Bandcamp vorbestellt werden.

Video: Deadly Vipers - "Last Rise"

Stream: Deadly Vipers - "Last Rise"

Video: Deadly Vipers - "Big Empty"

Cover & Tracklist: Deadly Vipers - "Low City Drone"

01. "Echos From Wasteland"

02. "Atom"

03. "Low City Drone"

04. "Welli Welloo"

05. "Meteor Part II"

06. "Last Rise"

07. "Ego Trip"

08. "Big Empty"