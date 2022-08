Eddie Vedder covert "Long Shadow" von Joe Strummer

Foto: Collage: Bob Gruen / Danny Clinch

Eddie Vedder zollt der verstorbenen Punk-Ikone Joe Strummer mit einer Coverversion von dessen letzten Album Tribut. Das atmosphärische Video erscheint als Teil der Feierlichkeiten zu Strummers 70. Geburtstag.

Den eindringlichen Song von Joe Strummers letzten Album "Streetcore", das 2003 posthum veröffentlicht wurde, performt Eddie Vedder wie im Original nur mit Akustikgitarre - und am Lagerfeuer sitzend. "Ich denke einfach, dass das, was Joe mit den Mescaleros, diesen Platten, diesen Songs und diesen Texten gemacht hat, ein sehr gemeinschaftlicher Sound war", sagt der Pearl Jam-Frontmann während er am Ende des Videos die Textblätter ins Feuer legt. "Ich denke, wenn man einen gemeinschaftlichen Sound hat, hat der Hörer das Gefühl, dass er Teil dieser Gemeinschaft sein kann."

"Long Shadow" schrieb der The Clash-Frontmann mit Session-Gitarrist Smokey Hormel, dessen bluesiger Americana-Sound deutlich herauszuhören ist. Ursprünglich hatte Strummer ein Demo des Songs aufgenommen und es Rick Rubin und Johnny Cash vorgelegt, in der Hoffnung, dass sie es auf ein "American Recordings"-Album von Cash nehmen würden. Es ist einer der ruhigsten Song auf seiner letzten Platte, die fast ein Jahr nach Strummers Tod im Dezember 2002 im Alter von 50 Jahren veröffentlicht wurde. Auf "Streetcore" ist auch sein ikonisches Bob Marley-Cover "Redemption Song" enthalten.

Die Coverversion von Vedder erschien zu den Feierlichkeiten zu Strummers 70. Geburtstag, in dessen Rahmen auch eine neue Compilation mit unveröffentlichten Songs unter dem Namen "Joe Strummer 002: The Mescaleros Years" am 16. September erscheint. Die Songs "The Road To Rock 'N' Roll" und "Fantatstic" wurden bereits ausgekoppelt. Die Platte kann beim Label Dark Horse vorbestellt werden.

Video: Eddie Vedder - "Long Shadow"

Stream: Joe Strummer & The Mescaleros - "Long Shadow"