VISIONS Premiere: Nessel streamen neue Single "Fragil" inklusive Musikvideo

Foto: Sven Barucha

Mit "Fragil" geben die Stuttgarter Nessel einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Debütalbum "Gestalt" und ihren Sound, der Black Metal mit Post-Hardcore und Shoegaze vermischt.

Bereits bekannt aus Bands wie Archivist, Mahlstrom oder Knife Eyes haben sich die Bandmitglieder in der Stuttgarter Musikszene und darüber hinaus bereits einen Namen gemacht. Mit den ersten Vorabsingles "Flucht" und "Sturm" ihres Debütalbums "Gestalt" erschaffen Nessel eine einzigartige Klangkulisse durch das Verschmelzen von Black Metal, Post-Hardcore und Shoegaze.

Die neuste Single "Fragil" steht seinen Vorgängern dabei in nichts nach. Düstere und harte Metal-Parts geprägt durch die Screams von Frontfrau Anna wechseln sich ab mit atmosphärischen Shoegaze-Momenten und verträumten Gitarrenmelodien. Das musikalische Auf und Ab visualisieren Nessel ebenfalls in ihrem Video. Die Protagonistin zeigt sich hier gehetzt durch ein steinernes Labyrinth rennend oder im Wald verbunden mit der Natur.

Gewidmet ist "Fragil" allen Menschen, die mit dem Gefühl kämpfen, nicht dazuzugehören: "Wir möchten, dass du weißt, dass du nicht allein bist und dass es viele von uns gibt, denen es genauso geht. Wir sind hier und du bist wichtig. Du gehörst zu uns, zu der Gruppe, die nicht dazugehört. Wir sind dein Schwarm", schreibt die Band.

"Gestalt" erscheint am 9. September via I.Corrupt. und Through Love. Interessierte können die Platte auch bereits vorbestellen. Nessel waren außerdem bereits Teil unserer Newcomer-Rubrik.

Video: Nessel - "Fragil"

Cover & Tracklist: Nessel - "Gestalt"

01. "Flucht"

02. "Dunkel"

03. "Graupel"

04. "Abszenz"

05. "Fragil"

06. "Starre"

07. "Sturm"