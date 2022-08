Die Nerven zeigen Video zu neuer Single "Keine Bewegung"

Foto: Lucia Berlanga

Die zweite Single der Stuttgarter Noiserocker Die Nerven fängt nochmal besonders wuchtig die Passivität und Ohnmacht unserer Zeit ein - auch wenn die Aufnahmen schon viel älter sind.

Die Texte für das kommende "schwarze Album" der "letzten Rockband Europas" entstanden nämlich bereits 2018/2019, könnten aber kaum passender sein. Zeilen wie "Lass dich treiben oder treib es an", sagt Die Nerven-Frontmann Max Rieger wie ein Mantra auf und fängt die Ohnmacht seiner Generation angesichts der aktuellen Weltlage ein, die er damals eigentlich nur erahnen konnte. Das Resultat: Ohnmacht, emotionaler Stillstand, "Keine Bewegung".

Auf der musikalischen Ebene ist von Stilltand allerdings nichts zu spüren. Die anfangs noch verhaltene Stimmung mäandert unter kühlen Indie-Gitarren vor sich hin, bis der Song in der zweiten Hälfte explodiert und immer wieder durch seine Noise-Ausflüge mit treibenden Post-Punk-Basslines beschleunigt. Der Song gipfelt mit einem epischen Finale in absoluter Resignation: "Ich will irgendwie Überleben ohne jegliche Regung/ keine Bewegung."

Das begleitende, erste Musikvideo zum neuen Album wurde von Constantin Timm in 78-Takes zu verschiedenen Tageszeiten in einer Kiesgrube gedreht und zeigt passend zur Dynamik des Songs energetische Aufnahmen bei heftigem Regen oder im Sonnenuntergang. "Da war [Bassist] Julian [Knoths] Blick im Morgengrauen, mit dem das Video endet, nicht gespielt, sondern der Kälte und Erschöpfung geschuldet", erinnert sich Timm. Er war auch schon für die Inszenierung für den Die-Nerven-Auftritt im "ZDF Magazin Royale" verantwortlich.

Das neue Album von Die Nerven erscheint am 7. Oktober via Glitterhouse und kann in verschiedenen Versionen und Bundles vorbestellt werden. Zuvor erschien ihre erste Singleauskopplung "Europa" - vier Jahre nach ihrem bislang letzten Album "Fake".

Dazu spielen Die Nerven auf der begleitenden Tour allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz 29 Konzerte, hinzu kommen dann nochmal ein paar Auftritte in den Niederlanden und Dänemark sowie Festival- und Supportshows. Tickets gibt es bei Krasser Stoff.

Video: Die Nerven - "Keine Bewegung"

Cover: Die Nerven - "Die Nerven" (Schwarzes Album)

01. "Europa"

02. "Ich sterbe jeden Tag in Deutschland"

03. "Keine Bewegung"

04. "Alles reguliert sich selbst"

05. "Ganz egal"

06. "Ein Influencer weint sich in den Schlaf"

07. "Der Erde gleich"

08. "15 Sekunden"

09. "Ein Tag"

10. "180°"

Live: Die Nerven (Festivals & Co.)

12.06. Mannheim - Maifeld Derby

21.06. Ludwigsburg - MHP Arena (Support für Einstürzende Neubauten)

VISIONS empfiehlt:

Die Nerven (100 Milliarden Dezibel Tour)

13.10. Jena - Kassablanca

14.10. Bielefeld - Forum

15.10. Köln - Gebäude 9

19.10. Rostock - Mau Club

20.10. Magdeburg - Moritzhof

21.10. Berlin - Huxley's Neue Welt

23.10. Dresden - Groovestation

26.10. Bremen - Tower

27.10. Hannover - Bei Chez Heinz

28.10. Flensburg - Volksbad

02.11. Augsburg - Kantine

03.11. Erlangen - E-Werk

04.11. Chemnitz - Atomino

05.11. Leipzig - Conne Island

09.11. Marburg - KFZ

10.11. Mannheim - Jugendkulturzentrum Forum

11.11. Basel - Kaserne

12.11. Zürich - Bogen F

13.11. Freiburg - Waldsee

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Stuttgart - LKA Longhorn

16.11. Ulm - Roxy

17.11. München - Backstage

22.11. Regensburg - Alte Mälzerei

23.11. Wien - Grelle Forelle

24.11. Salzburg - Arge Kultur

26.11. Koblenz - Circus Maximus

29.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

30.11. Münster - Gleis 22