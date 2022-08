Rival Schools veröffentlichen Deluxe-Edition von "United By Fate", teilen neue Version von "Holding Sand"

Foto: Rival Schools

Das Debütalbum der Hardcore-Supergroup Rival Schools bekommt zum 20-jährigen Jubiläum einen fulminanten Rerelease spendiert. Einen ersten Bonus-Track gibt es jetzt im Stream.

1999, als Emo und Post-Hardcore immer stärker Teil des Rock-Mainstreams werden, gründen vier Veteranen des Genres in New York die Band Rival Schools. Federführend ist da Walter Schreifels, der mit den Gorilla Biscuits, Youth Of Today und Quicksand bereits Hardcore-Geschichte geschrieben hat. Mit Rival Schools führt er das Erbe von Quicksand in etwas melodischere Gefilde, etwas weniger kühl und kantig.

Zur Seite stehen ihm Schlagzeug-Tausendsassa Sammy Siegler (Youth Of Today, Judge, CIV, Glassjaw), Bassist Cache Tolman (Iceburn) und Gitarrist Ian Love (später auch Atlantic/Pacific). Bevor Rival Schools am 4. September 2001 das Debütalbum "United By Fate" veröffentlichen, erscheint zuvor - am 24. Juli - eine Split-EP mit Jonah Matrangas Soloprojekt Onlinedrawing.

Die vier Songs diese EP werden nun Teil der Deluxe-Edition von "United By Fate" (Tracks 19 bis 22). Die einstigen Vinyl-Bonus-Tracks beziehungsweise "Used For Glue"-B-Seiten "The Sweet", "On Vacations" und "Grunge Model" sind dabei. Was fehlt, ist der Track "Bells", dafür gibt es "Accept The Compliment", ein Demo von einer einstigen Warped-Tour-Promo-CD. Was die Neuauflage von etwa der 2013er-Pressung abhebt, ist die akustische Version von "Holding Sand", die den Kern des eigentlich so krachigen Songs freilegt. Unten hört ihr die Neufassung.

Die Deluxe Edition von "United By Fate" erscheint in regulärer Version und digital am 28. Oktober, ab dem 25. November gibt es zum RSD Black Friday die Sammler-Edition via Run For Cover. Letztere kommt in einem Leinen-Case mit einem 64-seitigen Hardcover-Buch mit handgeschriebenen Texten und nie zuvor veröffentlichten Fotos aus dem persönlichen Archiv der Band. Vorbestellen kann man das Album in allen erdenklichen Versionen und Packages hier.

Cover & Tracklist: Rival Schools - "United By Fate (Deluxe Edition)"

01. "Travel By Telephone"

02. "Everything Has It's Point"

03. "High Acetate"

04. "Undercovers On"

05. "Good Things"

06. "Used For Glue"

07. "World Invitational"

08. "The Switch"

09. "Holding Sand"

10. "My Echo"

11. "Favourite Star"

12. "So Down On"

13. "Hooligans For Life"

14. "The Sweet"

15. "Get Centered"

16. "Grunge Model"

17. "Accept The Compliment"

18. "On Vacations"

19. "Green Is Good"

20. "Take One For The Team"

21. "Where I'm From"

22. "Contraire"

23. "Holding Sand (Acoustic)"

Stream: Rival Schools - "Holding Sand" (acoustic)