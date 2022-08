Press Club streamen neue Single "Eugene", kündigen Album an

Foto: Nick Manuell

"Endless Motion" erscheint am 14. Oktober und ist die erste Platte, die Press Club selbst produziert haben. Mit "Eugene" geben die australischen Punkrocker nach der Single "Cancelled" einen weiteren Vorgeschmack.

Mit "Eugene" und seinen drückenden Gitarren, treibenden Drums und der markanten rauen Stimme von Sängerin Natalie Forster kündigen Press Club ihr kommendes drittes Album "Endless Motion" an. "Eugene" beschäftigt sich dabei mit angespannten Momenten der Unsicherheit und dem befreienden Loslassen. Forster thematisiert ebenfalls das Gefühl, "in einem Kreislauf festzustecken, in dem einem so viele Dinge durch den Kopf gehen, die man sagen muss, aber nicht wirklich ausdrücken kann, weil man Angst hat, falsch verstanden zu werden".

"Endless Motion" ist das erste von der Band selbst produzierte Album. Im Gegensatz zum Vorgänger "Wasted Energy" (2019), den die Band aus Melbourne während einer Tournee geschrieben und innerhalb von sechs Tagen aufgenommen hatte, nahmen sich Press Club für "Endless Motion" deutlich mehr Zeit. Ursprünglich sollten die Aufnahmen bereits 2020 starten, die Pandemie ermöglichte es der Band dann jedoch, das Material sacken zu lassen und zu überdenken: "Das Album ist das Ergebnis jahrelanger Auszeit und Selbstbeobachtung, von Fehlstarts und Enttäuschungen, Buschbränden und Pandemien. Alles Faktoren, die uns dazu zwangen, Teile von uns selbst auszugraben, um ein Werk zu schaffen, das genauso kompromisslos und roh ist wie unsere früheren Veröffentlichungen und gleichzeitig mit mehr Schliff und Finesse daherkommt, als wir uns selbst zugetraut hätten."

Im Mai hatten Press Club mit "Cancelled" bereits einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte gegeben. Damit war nach "Wasted Energy" und dem bei den gleichen Aufnahmen entstandenen Song "Insecurities" erstmals wieder neue Musik der Australier erschienen. "Endless Motion" erscheint am 14. Oktober und kann bereits auf der Label-Webseite von Hassle vorbestellt werden.

Im November sind Press Club außerdem wieder auf Tour durch Europa. Tickets für die Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz können bei Eventim erworben werden.

Video: Press Club - "Eugene"

Stream: Press Club - "Eugene"

Cover & Tracklist: Press Club - "Endless Motion"

01. "Eugene"

02. "Coward Street"

03. "Untitled Wildlife"

04. "Glasgow"

05. "Endless Motion"

06. "Cancelled"

07. "Lifelines"

08. "Afraid Of Everything"

09. "I Can Change"

10. "Less These Days"

VISIONS empfiehlt:

Press Club

14.11. Berlin - Cassiopeia

16.11. Wien - Chelsea

18.11. Zürich - Bogen F

19.11. München - Strom

20.11. Köln - MTC