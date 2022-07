Liam Gallagher veröffentlicht "Diamond In The Dark"-EP mit unveröffentlichtem Song

Foto: WMG

Neben der Studioversion von "Diamond In The Dark" und einer Aufnahme von Liam Gallaghers Knebworth-Konzert ist auch ein bisher unveröffentlichtes John-Lennon-Cover auf der EP enthalten.

Liam Gallagher hat kurzfristig eine neue EP veröffentlicht. Darauf befinden sich neben dem bereits bekannten "Diamond In The Dark" auch die Live-Version aus Knebworth. Dort hatte Gallager Anfang Juni zwei ausverkaufte Shows vor rund 160.000 Menschen in der legendären Location gespielt, in der schon Oasis 1996 für Besucherrekorde gesorgt hatten. Zu "Diamond In The Dark" wurde zudem ein Lyric-Video veröffentlicht, in der immer wieder Live-Bilder von Gallagher und seinem Publikum im Stil des Cover von seinem aktuellen Album "C'Mon You Know" zu sehen sind.

Zudem covert Gallagher auf der EP erneut den John Lennon-Song "Bless You". Den Song hatte Gallagher 2020 zusammen mit dem US-Musiker und Songwriter Andrew Wyatt performt. Auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken nannte Gallagher den 1980 ermordeten Beatle auch "GOAT" (Greatest Of All Time).

Sein aktuelles Album "C'Mon You Know" war genau wie das Livealbum "Down By The River Thames" im Mai 2022 erschienen. Vorab hatte er einige Songs daraus veröffentlicht, unter anderem "Everything's Electric" mit Dave Grohl und Greg Kurstin. Schlagzeilen hatte Gallagher aber auch außerhalb der Musik gemacht: So machte er beim "Kampf" mit seiner VR-Brille schmerzhafze Bekanntschaft mit seinem Kühlschrank und fiel beim Isle Of Wight Festival sogar aus einem Hubschrauber.

Die "Diamond In The Dark"-EP erscheint vorerst nur digital und kann bei allen gängigen Plattformen gestreamt werden.

Lyric-Video: Liam Gallagher - "Diamond In The Dark"

Stream: Liam Gallagher - "Diamond In The Dark" (Live at Knebworth)

Stream: Liam Gallagher - "Bless You"

Cover & Tracklist: Liam Gallagher - "Diamond In The Dark"

01. "Diamond In The Dark"

02. "Diamond In The Dark" (Live At Knebworth)

03. "Bless You" (John Lennon Cover)