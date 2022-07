VISIONS Premiere: Exakt Neutral streamen "Teenage Angst im Kinderzimmer" inklusive Musikvideo

Foto: Fleet Union

Exakt Neutral präsentieren ihren Post-Punk mit NDW-Einschlag in ihrer zweiten Single "Teenage Angst im Kinderzimmer" und schwelgen dabei in Erinnerungen.

"Die Wut und die Neugier auf die ganze Welt in den Ohren - ich will so gern nochmal zurück" - Exakt Neutral schwelgen in "Teenage Angst im Kinderzimmer" ein wenig in der Vergangenheit und lassen die eigene Jugend und die Punkrock-Szene der 90er wieder aufleben. Den Punk weiterhin im Herzen, macht die Kölner Band nun eingängige Hymnen und erinnert mit ihrem Gesang und den 80er-Jahre-Synthies an noch frühere NDW-Zeiten.

Auch im Musikvideo lässt der Protagonist die Vergangenheit aufleben - nur um dann einzusehen, dass man doch zu alt für jugendlichen Leichtsinn geworden ist und irgendwann jemand Neues in die eigenen Fußstapfen treten wird.

Mitte Juni hatten Exakt Neutral bereits ihre Single "Spottdrossel" veröffentlicht. Zusammen mit "Teenage Angst im Kinderzimmer" gibt sie einen Vorgeschmack auf das kommende Album "13 Wunde Punkte", das von Kurt Ebelhäuser (u.a. Blackmail, Scumbucket, The Damned Don't Cry) produziert wurde. Die Besetzung von Exakt Neutral, besteht aus Mitgliedern von Gruppen wie Kmpfsprt, Bazooka Zirkus oder Liebe Frau Gesangsverein.

Video: Exakt Neutral - Teenage Angst im Kinderzimmer