Wet Leg covern "Smoko" von The Chats

Foto: Hollie Fernando

Wet Leg haben während ihrer "Like A Version"-Session für den australischen Radiosender Triple J den Punk-Song "Smoko" von The Chats gecovert. Damit setzt die Indie-Band ein Zeichen für mehr Freude in dieser ernsten Welt.

Derzeit tourt das Duo von der Isle Of Wight zusammen mit ihrer Band durch Australien. Das nahmen Wet Leg sich nicht nur zum Anlass, einen Stopp beim bekannten Radiosender Triple J zu machen, sondern auch gleich den dort heimischen Punk-Helden eine eigene Interpretation zu widmen.

Das eingängige "Smoko" bekommt vor allem durch die Stimme von Sängerin Rhian Tesdale den typischen Wet-Leg-Sound. Die treibenden Basslinien und Gitarren erinnern zwar noch an das Original, heben sich aber mit akzentuierte Synthie-Spielereien im weiteren Verlauf der Version ab.

Als Begründung zur Wahl des Songs führte das Duo unter anderem auf: "The Chats sind ein Beispiel für Humor und Spaß und etwas weniger Ernsthaftigheit in einer ernsten Welt." Eine gute Wahl für Wet Leg, die merklich Freude am Performen des Tracks hatten. Eine weitere Hommage an The-Chats-Frontmann Eamon Sandwith hat sich Tesdale ebenfalls überlegt. Sie setzte sich eine "Speed-Dealer-Sonnenbrille" auf, wie Eamon sie selbst häufig trägt.

Wet Leg hatten im April ihr nach der Band benanntes Debütalbum veröffentlicht. Im Juni hatten sie in einem Interview verraten, dass das zweite Album bereits fertiggestellt sei. Im Oktober spielen sie während ihrer Tour auch Auftritte in Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

The Chats werden am 19. August ihr Album "Get Fucked" veröffentlichen, von dem bereits die Singles "I've Been Drunk in Every Pub in Brisbane", "Struck By Lightning" und "6L GTR" erschienen waren.

Video: Wet Leg - "Smoko" (The Chats)

Video: The Chats - "Smoko"

Video: Wet Leg über ihre Wahl des Tracks

Live: Wet Leg

23.10. München - Strom

29.10. Hamburg - Mojo Club

06.11. Berlin - Astra Kulturhaus

07.11. Köln - Kantine