10 Songs mit... Sebastian Madsen

Foto: Joris Felix

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Madsen-Frontmann Sebastian Madsen und den Songs, die ihn zu seinem Soul-Soloalbum "Ein bisschen Seele" inspirierten.

01. Jackie Trent - "You Baby"

Dieses Lied habe ich auf einem Northern-Soul-Sampler entdeckt. Es klingt wie ein zeitloser Soul-Klassiker, scheint aber völlig unbekannt zu sein. Das trifft auf viele Stücke dieser Art aus den 60ern zu. Deswegen gibt es aber auch sau viel zu entdecken.

02. Darondo - "Didn't I"

Ich liebe seine Kopfstimme und die Streicher. Diese Art von Ruhe imponiert mir sehr. Ich würde auch gerne so cool und lässig klingen. Ich arbeite dran...

03. Labrinth - "Mount Everest"

Entdeckt in der tollen Serie "Euphoria". Mal etwas moderneres. Hier verstehe ich Elemente in der Musik, mit denen ich mich sonst schwer tue. Die Soundverpackung ist ungewohnt für mich, aber das Lied berührt mich sehr.

04. Sly and the Family Stone - "Family Affair"

Sly Stone finde ich sehr beeindruckend, denn seine Musik klingt immer so aufgeschlossen und befreit. Bei diesem Song hat er einen Drumcomputer benutzt, was für diese Zeit und dieses Genre sehr ungewöhnlich war.

05. Curtis Mayfield - "The Makings Of You"

Er ist wahrscheinlich gerade mein Lieblingssänger. Der Meister der Kopfstimme. Musik braucht wieder mehr Harfe.

06. Donny Hathaway - "A Song For You"

Das ist eine der besten Gesangsleistungen, die ich kenne. Im Pandemie-Winter bin ich damit auf den Ohren oft alleine durch den Schnee gelaufen. Traurig und schön.

07. The Meters - "Just Kissed My Baby"

The Meters haben wahrscheinlich endlos viele Menschen inspiriert. Die Musik könnte in einem modernen Produktionsgewand von den Red Hot Chilli Peppers sein. Groove: Maximal.

08. Irma Thomas - "Two Winters long"

Ich liebe diesen Sound. Es zerrt und rumpelt wie in einer Garage, in der einfach schnell was aufgenommen wurde. Die Melancholie in der Stimme und im Text nimmt mich immer wieder mit. Wunderschön gesungen.

09. Marvin Gaye - "Mercy Me (The Ecology)"

Marvin Gaye war für mich der Einstieg in die Soulmusik, die ich erst mit Anfang 20 für mich entdeckt habe. Das Album "What's going on" sollte in keiner gut sortierten Plattensammlung fehlen.

10. George Michael - "Heal The pain"

George Michael hat so viel mehr zu bieten als "Last Christmas". Dieses Lied hat mir zugeflüstert: Trau dich, hab keine Angst. Mach die Musik, auf die du Bock hast.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Sebastian Madsen