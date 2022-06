Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Musiker und 1-Live-Moderator Klaus Fiehe

Foto: Jan Schwarzkamp

Zu Gast in der aktuellen Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist 1-Live-Urgestein Klaus Fiehe. Im ausführlichen Gespräch mit Jan Schwarzkamp berichtet der passionierte Plattensammler und Saxophonist von umtriebigen Zeiten in verschiedenen Bands und legendären Konzertbesuchen in seiner Heimatstadt.

Geboren wurde Fiehe im Januar 1957 in Hamm am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets. Von 1982 bis 1986 spielt er Saxofon und singt mit bei der NDW-Band Geier Sturzflug und später, von 2001 bis 2007 ist er als Saxophonist auch Teil der britischen Punk-Band The Bollock Brothers. Bereits seit 1996 und damit kurz nach Gründung des Senders moderiert Fiehe beim Radiosender 1 Live. Dort betreut er eine Sendung, die bis 2006 noch "Raum und Zeit" heißt, danach dann "1 Live Fiehe".

Heute besitzt der Musikliebhaber rund 40.000 Schalplatten, die von seiner Liebe zu Post-Punk, Deutschrock, Jazz und Fusion bis hin zu seiner, durch Musikjournalist Rocco Clein entfachten -Ultra-Fanzeit zeugen. Trotzdem, so erklärt er im Podcast, fehlen ihm noch einige Schätze, wie verschiedene Alben von Chansonnier Serge Gainsbourg. Das Anfang der 70er erschienene Debütalbum der Krautrockband Electric Mud, dass ihm bei einem Umzug verloren ging, beschafft er sich hingegen schon vor einiger Zeit für 700 Euro wieder (nach aktuellen Discogs-Preisen ein Schnäppchen).

Wo Fiehe einst Saxofon-Tricks vom deutschen Jazzpionier und Filmkomponist Klaus Doldinger lernte, wie er mit einem Französisch-Wortschatz von nur fünf Wörtern sein erstes Saxofon in Paris kaufte und ob er Gastgeber Schwarzkamp davon überzeugen kann, dass Jazz-Rock doch nicht nur Musik für Musiker ist, hört ihr in der aktuellen Podcast-Folge.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 26: Klaus Fiehe