Trail Of Dead präsentieren neue Songs "Penny Candle" und "Contra Mundum"

Foto: Dave Creaney

Die texanischen Alternative-Artrocker ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead haben zwei weitere neue Songs vorgestellt. "Penny Candle" und "Contra Mundum" sind weitere Vorboten auf das neue Studioalbum "XI: Bleed Here Now".

"Penny Candle" klingt zu Beginn fast wie eine Variante des Foo Fighters-Smash-Hits "Everlong", entwickelt sich dann aber zu einer Mischung aus hymnischem, leicht verträumtem Alternative-Rock und umarmendem Progrock. "Contra Mundum" dagegen beginnt als eine zurückgenommene Alternative-Mediation mit Kopfstimmen und mehrstimmigem Gesang, die später noch emotional aufwallt und sich rockiger aufbäumt. Unten könnt ihr beide Titel inklusive ihrer Videos sehen und hören.

Genau wie die Anfang Mai erschienenen neuen Songs "No Confidence" und "Salt In Your Eyes" sind die jetzt veröffentlichten Singles Vorboten des neuen, elften Studioalbums von ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, "XI: Bleed Here Now". Dieses erscheint am 15. Juli und kann schon vorbestellt werden.

Das neue Werk mixten Trail Of Dead mittels eines speziellen Plug-ins nicht nur im klassischen Stereo-Sound sondern auch quadrophon, also auf vier Kanälen, um ein immersives Surround-Sound-Erlebnis zu schaffen. "Kunst wird in der (den) kommenden Dekade(n) eine Aufgabe haben: Sie muss der Menschheit Lösungen aufzeigen", so Sänger und Gitarrist Conrad Keely über das Zusammenwirken von künstlerischem Handeln und Technologie. "Wir hoffen, dass indem wir die Art und Weise des (Zu-)Hörens erweitern, wir unser inneres (meine Eltern würden sagen: spirituelles) Potenzial für künftiges Problemlösen erweitern."

Mit dem neuen Album touren Trail Of Dead im Oktober auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "Penny Candle"

Video: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "Contra Mundum"

VISIONS empfiehlt:

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

01.10. Köln - Gebäude 9

02.10. Hannover - Cafe Glocksee

03.10. Bielefeld - Forum

04.10. Hamburg - Kent Club

10.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

13.10. Regensburg - Alte Malzerei

14.10. München - Strom

15.10. Reutlingen - Franz K

16.10. Wien - Flex

17.10. Karlsruhe - Substage

18.10. Basel - Sommercasino