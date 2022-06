Pixies präsentieren neuen Song "There's A Moon On"

Foto: Tom Oxley

Die Pixies haben die neue Single "There's A Moon On" vorgestellt. Die ebnet den Weg für das zugehörige neue Album "Doggerel", zu dem es nun ebenfalls weitere Informationen gibt.

"There's A Moon On" entpuppt sich als knackiger Indie- bis Alternative-Rocker, mit rock'n'rolligen Stops am Strophenende und einer prägnanten Outro-Sologitarre - einerseits typisch Pixies, andererseits schwer zu greifen. Inhaltlich geht es um die Auswirkungen des Mondzyklus auf die menschliche Psyche – und darum, wie der Adrenalinspiegel bei Vollmond bei manchen Menschen offenbar ansteigt.

Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf das bereits grob angekündigte neue Album "Doggerel", das die Band um Sänger Black Francis am 30. September bei BMG veröffentlichen wird. Aktuell kann man die Platte auch schon vorbestellen, verschiedene Vinyl, CD- und Kassetten-Editionen werden parallel zum digitalen Release erhältlich sein.

Der Albumtitel lässt sich grob mit "holprig" oder "trivial" übersetzen, allerdings im Sinne von "absichtsvoll so zur Schau gestellt". Die Platte entstand ab 2021 mit dem Produzenten Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost) zunächst in Massachusetts, wohin Black Francis 40 fertige Songideen mitbrachte. Die Aufnahmen fanden dann in Los Angeles mit der gesamten Band statt. Eine Mini-Doku hatte gerade erst Einblicke in die Albumproduktion gewährt.

Laut einer Pressemitteilung soll das neue Album reifer, aber genauso dringlich wie bei den Pixies üblich ausgefallen sein, mit abgründigem Folk-Sound, opulentem Ballroom-Pop und brutalem Rock. "Wir sind auf jeden Fall gewachsen", so Gitarrist Joey Santiago. "Die Songs sind auch nicht mehr unter zwei Minuten lang. Es gibt jetzt kleine Breaks, eher klassische Arrangements – aber natürlich geben wir den Songs immer noch unseren ganz eigenen Twist."

Laut Black Francis habe die Band etwas machen wollen, das groß und mutig, dabei aber klar orchestriert klinge. "Ich liebe es zwar, diese ganzen Punksachen zu spielen, aber man kann den Scheiß auch gar nicht künstlich entstehen lassen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich auszudrücken... es gibt andere Wege, diese besondere Energie einzufangen, die uns ausmacht."

Im Sommer spielen die Pixies auch ein paar Festivals und Konzerte in Europa, Tickets gibt es via Eventim.

Lyric-Video: Pixies - "There's A Moon On"

Cover & Tracklist: Pixies - "Doggerel"

01. "Nomatterday"

02. "Vault Of Heaven"

03. "Dregs Of The Wine"

04. "Haunted House"

05. "Get Simulated"

06. "The Lord Has Come Back Today"

07. "Thunder & Lightning"

08. "There's A Moon On"

09. "Pagan Man"

10. "Who's More Sorry Now?"

11. "You're Such A Sadducee"

12. "Doggerel"

Live: Pixies

01.07. Berlin - Pure & Crafted Festival

22.07. Zürich - X-Tra

30.07. Köln - Roncalliplatz

31.07. Freiburg - Zeltmusikfestival

23.08. Luxemburg - Den Atelier