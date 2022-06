Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Staffelstart mit Jan Delay

Der Monat beginnt mit einer neuen Staffel "Der Soundtrack meines Lebens": In der Auftaktfolge spricht Jan Schwarzkamp mit Musiker und Rapper Jan Delay. Der berichtet unter anderem von seiner Liebe zu HipHop, Soul und Funk und welche HipHop-Platte für ihn der wichtigste Einfluss aller Zeiten ist.

Schon während der Schulzeit ist der als Jan Philipp Eißfeldt in Hamburg geborene Jan Delay Teil eines Rapper-Kollektivs namens Absolute Beginners, das bald von englischen auf deutsche Texte umsteigt und als Absolute Beginner den Deutschrap-Boom der Jahrtausendwende mitgestaltet; seit 2003 nennen sie sich nur noch Beginner. Mit dem 2001 erschienenen Album "Searching For The Jan Soul Rebels" startet er auch eine bis heute andauernde Karriere als Funk- und Soul-Bandleader. Seine charakteristische Stimme sorgt zudem dafür, dass Eißfeldt auch als Synchronsprecher, vom kleinen Raben Socke bis hin zu Biene Majas Kumpel Willi, gefragt ist.

In unserer neuen Podcast-Folge nennt Eißfeldt zahlreiche Einflüsse, von denen er viele in der Plattenkiste der Eltern entdeckt, darunter auch Livealben von Bob Marley und den Talking Heads oder den "Blue-Eyed-Soul" der Dexys Midnight Runners auf Alben wie "Searching For The Young Soul Rebels".

Wie eine LL Cool J-Platte Eißfeldt zum Klavierüben animieren sollte, welche New Yorker HipHop-Combo für ihn Gott-Status hat und warum Public Enemys "It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back" bis heute sein wichtigster musikalischer Einfluss aller Zeiten ist, hört ihr in der aktuellen Folge.

