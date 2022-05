Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Gnome, Blunt Bangs und Rubber Oh.

Gnome

Heimatstadt: Antwerpen, Belgien

Genre: Progressive Stoner

Für Fans von: The Atomic Bitchwax, Lonely Kamel, Fatso Jetson

Mag sein, dass sie ulkige Videos haben und sich nicht allzu ernst nehmen, wie sie da so mit Gartenzwerg-Mützen auf der Bühne oder in ihren Videos rumstehen. Ihre Musik nehmen sie sehr wohl ernst. Das Power-Trio Gnome mischt Stoner Rock mit progressiven Schlenkern und Hardrock-Hooks. Scheinbar mühelos reihen sie dabei Riff an Riff und Groove an Groove, als wäre es das Leichteste der Welt. Das instrumentale Debütalbum "Father Of Time" war schon bemerkenswert ausgereift und frisch - obwohl Gnome ja nicht wirklich irgendwas neu machen. Mit dem mächtigen zweiten Album "King" - erschienen am 6. Mai via Polder - gibt es noch schmissigere Songs (etwa: "Ambrosius" oder "Wenceslas") und ein Plus an Gesang. Für "Your Empire" konnten sie sogar Oskar Logi von The Vintage Caravan gewinnen.

Facebook | Bandcamp

Video: Gnome - "Ambrosius"

Video: Gnome - "Wenceslas"

Video: Gnome - "Kraken Wanker"

Album-Stream: Gnome - "King"

King by Gnome

Album-Stream: Gnome - "Father Of Time"

Father Of Time by Gnome

Blunt Bangs

Heimatstadt: Athens, Georgia

Genre: Indierock, Power-Pop

Für Fans von: Teenage Fanclub, The Posies, Superchunk

Herrlich zeitlosen Power-Pop spielen Blunt Bangs. Dahinter verbergen sich Sänger und Gitarrist Reggie Youngblood (Black Kids), Gitarrist Christian "Smokey"” DeRoeck (Woods, Deep State, Little Gold) Bassistin (und bildende Künstlerin) Eli Saragoussi und Cash Carter (Tracy Shedd, The Cadets) am Schlagzeug. Gemeinsam reisen sie in die 90er, um den Indie-Kanon der Dekade neu zusammenzusetzen. Dabei entstanden ist im September 2021 das Debütalbum "Proper Smoker". Zuletzt folgte im März ein Cover des Teenage-Fanclub-Songs "Everything Flows".

Facebook | Bandcamp

Video: Blunt Bangs - "Decide"

Album-Stream: Blunt Bangs - "Proper Smoker"

Proper Smoker by Blunt Bangs

Album-Stream: Blunt Bangs - "Everything Flows" (Teenage Fanclub Cover)

Everything Flows by Blunt Bangs

Rubber Oh

Heimatstadt: Newcastle Upon Tyne, UK

Genre: Artpop

Für Fans von: El Ten Eleven, Battles, Suuns

Eigentlich ist Sam Grant ja Gitarrist und Produzent der Sludge-Noiserocker Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Aber jetzt hat er sich die Zeit für sein Soloprojekt Rubber Oh genommen, das ihn schon seit einigen Jahren gedanklich fordert. Die Früchte dieser Gedanken sind nun versammelt in Form des Debütalbums "Strange Craft", das am 3. Juni via Rocket/Cargo erscheinen wird. Der Sound ist Artpop mit zwei groovy Bässen, einem stampfenden Schlagzeug ohne Becken, nur Single-Notes auf der Gitarre, diversen Synthesizern und einem Sci-Fi-Touch. Geformt hat sich das in den Stunden, die Grant zwischen seinen Jobs in den Blank Studios in Newcastle blieben. Das meiste hat er alleine aufgenommen, Hilfe bekam er aber auch von Pigsx7 Sänger Matt Baty und Chris Morley am Schlagzeug sowie Beth Jeans Houghton (Du Blonde) für die Backings.

Instagram | Bandcamp

Stream: Rubber Oh - "Strange Craft" (3 Tracks)