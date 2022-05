Die Ärzte erklären Konzertverschiebungen in Audio-Botschaft

Foto: Joerg Steinmetz

Aus gesundheitlichen Gründen müssen Die Ärzte weitere Shows verlegen. Die "Lava-Lover" überbringen die schlechte Nachricht mit einer unterhaltsamen Audio-Botschaft.

Nachdem die Show am 17. Mai im Festsaal Kreuzberg bereits auf den 21. Juni verschoben werden musste, sind nun die nächsten zwei Berlin-Shows der Ärzte auf einen neuen Termin gelegt worden. Betroffen sind die Auftritte am 20. und am 21. Mai im Metropol und in der Columbiahalle. Während das Konzert in der Columbiahalle am 29. Juni nachgeholt werden kann, müssen sich Fans, die sich Karten für das Metropol gekauft haben, noch etwas länger gedulden. Der Nachholtermin ist hier der 6. September. Bereits erworbene Tickets für die ausverkauften Shows behalten ihre Gültigkeit.

Die schlechte Nachricht verbreiteten Farin Urlaub und Bela B mit einem Video, das den Titel "Konzertverschiebungen & Vulkanausbrüche" trägt. In einem unterhaltsamen Telefonat, erklären sie, dass es mit Hinblick auf die Konzerte, die in diesem Jahr noch folgen, vernünftiger sei, "jetzt ne kleine Pause zu machen".

Nachdem das Wichtigste geklärt wurde, zeigten die selbsternannten "Lava-Lover", wie sehr sie sich auf die kommenden Shows freuen: "Aber ihr wisst: Wir sind heiß, ihr seid heiß - wenn das aufeinander trifft, kann's ja nur zum Vulkanausbruch kommen."

Die drei verschobenen Shows ihrer "Berlin Tour MMXXII" werden nun zwischen den Auftritten ihrer "Buffalo Bill In Rom"-Tour nachgeholt. Für einige Auftritte dieser Tour können noch Tickets über die Webseite der Ärzte erworben werden.

Kürzlich veröffentlichten die Ärzte ein Video zu ihrer Single "Dunkel" und teilten dessen B-Seite "Schuldselber". Auf ihrer "Buffalo Bill In Rom"-Stadiontour werden sie außerdem von einer Vielzahl an Künstler:innen unterstützt.

Video: Die Ärzte - "Konzertverschiebungen & Vulkanausbrüche"

Live: Die Ärzte - "Berlin Tour MMXXII"

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

21.06. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

29.06. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

06.09. Berlin - Metropol | ausverkauft

Live: Die Ärzte - "Buffalo Bill In Rom"-Tour

03.06. Hannover - Expo Plaza | ausverkauft

04.06. Köln - RheinEnergieStadion | ausverkauft

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

14.06. Rostock - IGA Park

16.06. München - Olympiahalle

18.06. Thun - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

02.07. Kassel - Auestadion

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

19.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

20.08. Bremen - Bürgerweide

24.08. Hamburg - Trabrennbahn

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

15.09. Bad Hofgastein - Sound & Snow

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee | ausverkauft