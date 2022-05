Rock am Ring und Rock im Park stellen Line-up-Änderungen und Timetable vor

Foto: Thomas Rabsch

Wenige Wochen vor Beginn des Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park gibt es nochmal einige Neugzugänge und Absagen. Noch viel wichtiger dürfte für Fans aber der im selben Atemzug veröffentlichte Timetable per App sein.

In das Line-up für die diesjährigen Ausgaben der beiden Festivals kommt knapp zwei Wochen vor Beginn nochmal Bewegung rein. Für Rock am Ring und Rock im Park wurden nach der vergangenen Bandwelle Anfang Mai noch Caliban und die deutsche HipHop-Gruppe BHZ bestätigt. Dagegen muss Rapper Trettmann aus gesundheitlichen Gründen sogar seinen kompletten Festivalsommer absagen und wird auch nicht bei den Zwillingsfestivals auftreten. Auch Metal-Songwriter Devin Townsend und Hardcore-Sensation Turnstile haben Teile ihrer Europatourneen absagen müssen und werden somit nicht auftreten können.

Um für noch etwas mehr Vorfreude zu sorgen, veröffentlichten die Veranstalter:innen außerdem eine App, mit der Fans schon vor dem eigentlichen Release des Timetables am Donnerstag, ihr Festival durchplanen können. Rock am Ring beginnt etwa am 3. Juni mit einem Auftritt der Donots am Mittag auf der Utopia-Stage. Am selben Abend folgen auf der Bühne die Auftritte von You Me At Six, Weezer, Måneskin, The Offspring, Broilers und Headliner Green Day. Am 4. Juni treten neben Headliner Muse unter anderem Placebo und Gang Of Youths auf. Volbeat, Korn und Bullet For My Valentine spielen dort am Sonntag. Diese Bands treten mit kleinen Änderungen dann auch bei Rock im Park auf der Zeppelinstage auf. Den kompletten Timetable mit allen Bühnen und Zeiten findet ihr in der App.

Bereits im Februar haben Rock am Ring und Rock im Park Neuerungen, die mit dem Wechsel der Veranstaltungsteams einhergingen, vorgestellt.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 3.Juni bis 5. Juni am Nürburgring bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt. Die letzten Wochenendtickets und Tagestickets findet ihr auf rock-am-ring.com und rock-im-park.com.