VISIONS Premiere: Colored Moth stellen Musikvideo zu "Femtosecond" vor

Foto: Colored Moth

In knapp einem Monat wird die Berliner Post-Hardcore/Noise-Band Colored Moth ihr drittes Album "Inertia" veröffentlichen. Mit "Femtosecond" thematisieren sie die konsumgesteuerte Gesellschaft und treffen damit genau ins Schwarze.

Schon vor fast zehn Jahren hat sich Trio aus Christoph Alt (Gitarrist und Gesang), Nils Kottmann (Schlagzeuger) und Max Würdig (Bass und Gesang) zusammengefunden. 2016 erschien das Debütalbum "Fragmenting Tensions", welches Noise-Punk, Post-Hardcore, Screamo und Ambient miteinander verwebte. Nachdem ihr zweites Album zur Schärfung dieses Amalgams diente, finden Colored Moth mit dem anstehenden Album "Inertia" nun ihre Identität. "Femtosecond" bietet einen weiteren Vorgeschmack darauf.

Vor allem gesellschaftspolitische Fragen bringen sie darauf zum Ausdruck: So zielt der neue Track darauf ab, das Konfliktverhalt eines Menschen in einer ökonomisch getriebenen Gesellschaft einzufangen. Dies spiegeln die Berliner auch in der Musik wider: Screamo-Elemente und disharmonisch klingende Melodiebögen lassen eine bedrohliche Atmosphäre entstehen, die sich erst gegen Ende des Songs auflockert. Im dazugehörigen Video ist Tänzerin Fanny Kulisch mit ihrem modernen Ausdruckstanz zu sehen, was dem ernsten Thema nochmals Unterstützung verleihen soll.

"Mit Hilfe unserer guten Freundin und wahnsinnig talentierten Tänzerin Fanny wollten wir Leidenschaft und Konflikt zugleich zum Ausdruck bringen: Die Leidenschaft für das, was man in seinem Leben gerne tut, und den Konflikt mit dem, was eine wirtschaftlich getriebene Gesellschaft von einem verlangt", erklärte die Band zum Video.

"Inertia" wird am 24. Juni via Moment Of Collapse/Broken Silence erscheinen. Passend zur Veröffentlichung wird das Trio zwei Auftritte in Berlin und Hamburg mit Riot Spears dazu geben.

Video: Colored Moth - "Femtosecond"

Cover & Tracklist: Colored Moth - "Inertia"

01. "Shora"

02. "Second To None"

03. "The Tree, The Leaves And The…"

04. "Disarray"

05. "Forget Me Not"

06. "Ever So Slightly"

07. "Femtosecond"

08. "Hourglass"

09. "New Blueprint"

10. "Interlinked"

Live: Colored Moth

24.6. Hamburg - Flora (mit Riot Spears)

25.6. Berlin - Kastanienkeller (mit Riot Spears)