VISIONS Premiere: Internet Friends teilen neue Single "Rice Krispies" mit Video

Foto: Emil Agrell

Schon high beim Frühstück: Internet Friends aus Göteborg nehmen uns mittels ihrer neuen Single "Rice Krispies" auf einen Trip zwischen Post-Punk und Indierock mit.

Internet Friends sehen sich in ihrem Heimatland Schweden und dessen Musikszene als Außenseiter. Durch eine Menge harte Arbeit und viele energiegeladene Shows, baute sich das Trio jedoch ein Stammpublikum auf. In ihren Songs mischen Internet Friends Alternative, Indierock und Post-Punk, mal mit mehr mal mit weniger Pop. Dabei immer mit besonderem Augenmerk auf ihre Auftritte, die sie von der Masse an schwedischer Popmusik abhebt.

"Der Kern der Band ist, dass wir wirklich einen großen Eindruck als Live-Band machen wollen, um die Band zu sein, die wir selbst sehen wollten", erklärt Drummer Jakob Falkendal. "Was in der schwedischen Musik heute fehlt, sind Bands und Künstler:innen mit verdammt klaren Absichten. Der Sinn des Spielens ist es, zu unterhalten und den Leuten eine freie Zone zu bieten. Ich denke, der Kern ist, dass wir nicht um unseretwillen auf der Bühne stehen, sondern um des Publikums willen."

Einige EPs wurden so schon veröffentlicht, die aktuellste darunter ist "Nosebleeds" (2020). Mit dem neuen Track "Rice Krispies" kündigen sie eine neue Platte an - ob es eine neue EP oder sogar ein ganzes Album wird, lassen die drei Schweden dabei noch offen. Mit verzerrten Elektro-Elementen und düsteren, aber vor allem schrägen Texten brennt sich die neue Single schnell ins Hirn. "Rice Krispies in the morning/ Nice tripsies all night", trägt Frontmann Fredrik Soila in seinem Sprechgesang vor. Getrieben von basslastigen Riffs.

Im Video unterstreichen diese den Trip, auf dem Soila sich nach dem Genuss von "Rice Krispies"-Frühstücksflocken befindet. Die Story unterstreicht die Schrägheit im Text, selbst ein "snap neck, crack smoke, pop your eyesies" überrascht da nicht mehr. Schade eigentlich nur, dass derzeit keine Auftritte in Deutschland geplant sind.

Video: Internet Friends - "Rice Krispies"