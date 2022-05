Death Cab For Cutie kündigen Album "Asphalt Meadows" an, teilen Song "Roman Candles"

Foto: Jimmy Fontaine

Die Indie-Veteranen Death Cab For Cutie haben ein neues Album in den Startlöchern: "Asphalt Meadows" wird Ende dieses Sommers erscheinen. Die erste Single "Roman Candles" hat Weckruf-Qualitäten.

"Roman Candles" steigt direkt mit einem schnellen Elektro-Beat mit viel Punch ein, später tauchen auf der Songoberfläche auch scharf schneidende Synthies auf, während Death Cab For Cutie darunter ihren sehnsüchtigen, schwelgerischen Indiesound anschwellen lassen.

"'Roman Candles' handelt von der lähmenden, existenziellen Furcht, die damit einhergeht, in einer unruhigen Stadt auf einem sterbenden Planeten zu leben", schrieb die Band um Frontmann Ben Gibbard über den Song. "Und dass der einzige Weg, im Moment zu leben, ist, komplett loszulassen." Den Text habe Gibbard aus Lyrics verschiedener anderer Songs zusammengeflickt, die generell Angstgefühle zum Thema gehabt hätten, insbesondere "das Gefühl, dass das Gewebe, das eine funktionierende Gesellschaft zusammenhält, sich in der Pandemie aufzulösen begann".

Der neuen Song ist der erste Vorbote auf das bereits angedeutete zehnte Studioalbum von Death Cab For Cutie, das am 16. September via Atlantic unter dem Titel "Asphalt Meadows" erscheint. Die von John Congleton produzierte Platte kann man in der Merchandise-Sektion der Band-Webseite bereits vorbestellen. Der Vorgänger "Thank You For Today" war 2018 erschienen.

Anlässlich von Wahlen im US-Bundesstaat Georgia hatten die Band Ende 2020 auch noch das Coversong-Kurzformat "The Georgia E.P." veröffentlicht, dessen Erlöse der Organisation Fair Fight zugutekamen, die sich für faire Wahlen einsetzt. Später erschien der Release auch auf Streaming-Diensten. Zur gleichen Zeit hatte sich die Band auch gemeinsam mit weiteren Musiker:innen aus Seattle im Rahmen eines Benefiz-Konzertes für eine lokale Kinderklinik eingesetzt.

Bis in den Herbst hinein sind Death Cab For Cutie erstmal in den USA auf Tour, ob die Band anschließend auch noch bei uns vorbeischauen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Lyric-Video: Death Cab For Cutie - "Roman Candles"

Cover: Death Cab For Cutie - "Asphalt Meadows"