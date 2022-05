10 Songs mit... Van Holzen

Foto: Ilkay Karakurt

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Van Holzen. Die Alternative-Rocker präsentieren die 10 Songs, bei denen sie Bock auf Moshpits, Schwitzen und 120dB bekommen.

01. De Staat - "Kitty Kitty"

Diese Band macht live so viel Spaß! Wir haben 2018 im Vorprogramm von De Staat ein Konzert in Ludwigsburg gespielt. Als die Jungs dann loslegten waren wir völlig geflasht. Ihre Songs sind auf eine sehr besondere Art und Weise tanz- und moshbar. Absolute Empfehlung.

02. Odd Couple - "Dübelmann"

Wir sagen es jetzt auf diesem Wege: Wir wollen mal mit Odd Couple zusammen spielen! Wir feiern die Songs, den Humor dahinter und die Energie die einfach nur Bock auf Konzerte macht!

03. Pabst - "Mercy Stroke"

Bei Pabst wird gemosht. Anders gehts auch gar nicht bei solchen Songs. Aktuell für uns eine der frischesten Rockbands in Deutschland.

04. Amyl And The Sniffers - "Hertz"

Einzige Band, die sogar im Coachella-Livestream Spaß gemacht hat! Wie viel Energie kann ein Mensch haben? Beste Frontfrau der letzten 10 Jahre. Beim Riff von "Hertz" wollen wir in den Pit.

05. Idles - "New Sensation"

Wir haben sie leider auf ihrer Deutschland-Tour verpasst, aber auf ein Idles-Konzert zu gehen, steht auf der Bucketlist ganz oben. Wenn dann auch noch der Groove von "New Sensation" reinhaut gibt's kein Halten mehr.

06. Slowthai - "Doorman"

Einer der spannendsten Rapper der unserer Zeit. Mit diesem Song haben Slowthai und Mura Masa die Energie des Rock auf extrem freshe Weise in ein elektronisches Gewand gepackt und an viele Hörer:innen herangetragen, die sonst vermutlich wenig bis gar keine Berühung mit Rockmusik haben.

07. Show Me The Body - "Not for Love"

Als wir zum ersten mal einen Live-Mitschnitt zu diesem Song gesehen haben, hat uns direkt der DIY-Charakter und diese unfassbare rohe Energie und Wut umgehauen. Ein perfekter Song um endlich wieder so richtig abzumoshen.

08. Death From Above 1979 - "One + One"

Wir hatten leider noch nie die Möglichkeit, Death from Above 1979 live zu erleben, aber diese Band und ihr Sound haben uns nachhaltig beeinflusst. Ein unfassbarer Song mit extrem spannender Produktion, bei dem man einfach nicht still stehen kann sondern tanzen muss.

09. The 1975 - "People"

Es gibt wenige Bands, die musikalisch so wandelbar sind wie The 1975. Dieser Song in Kombination mit dem Gedanken an ihre unfassbaren Lichtshows macht uns hibbelig - und Bock darauf, wieder solche Shows zu erleben.

10. Queens Of The Stone Age - "First It Giveth"

No words needed. Eine Band wie keine andere und ein Song, bei dem man über schwitzige Konzerte fantasieren kann.

Playlist: 10 Songs mit... Van Holzen