VISIONS Premiere: The Carolyn stellen neuen Song "Munchausen By Praxis" vor

Foto: Peter Catalano

Die Erkenntnis, dass man selbst das Problem sein könnte, ist nicht immer leicht. Die US-Punks The Carolyn verhandeln dieses Thema in ihrer kraftvollen Single "Munchausen By Praxis" neu - und liefern einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album.

In Anspielung auf den berühmt-berüchtigten Lügenbaron nehmen sich The Carolyn mit ihrer neuen Single ein großes Thema vor: Selbsterkenntnis. "'Munchhausen By Praxis' handelt größtenteils von Selbstgefälligkeit im Leben und in Beziehungen und der Erkenntnis, dass man selbst das Problem sein könnte", erklärt die Band zur zweiten Singles ihres kommenden zweiten Albums "Rhythm Of My Own Decay".

In beinah zwei sportlichen Minuten spielt sich das Trio zurück in die Zeit, als noch Skatepunk-Bands an der Macht waren. Dabei klingen sie so energisch wie Anti-Flag während sie gleichzeitig mit Chören und reichlich Melodien an Emo-Bands wie Jimmy Eat World erinnern. "Es ist zweifellos der Song, an dem wir bisher am meisten zusammengearbeitet haben, und es war einer der ersten Songs, die wir für 'Rhythm of My Own Decay' geschrieben haben", führt die Band über den Songwriting-Prozess aus. "[Bassist] Oli [Vuley-Clon] hat die Zügel bei den Melodien und Texten der Strophen in die Hand genommen, während [Sänger] Andrew [Patrick] das Gleiche für die Refrains getan hat. Wahrscheinlich ist es unser chaotischster Song und mit Sicherheit derjenige, der live am meisten Spaß macht."

Das dreiköpfige Gespann stammt aus Atlanta, Georgia und wurde 2016 von Sänger und Gitarrist Andrew Patrick gegründet. Gemeinsam mit Sänger und Bassist Oliver Vuley-Clon und Schlagzeuger David Mulazzi veröffentlichten sie vor sechs Jahren ihre erste EP, die den Namen "Keepsake" trägt. Drei Jahre später folgte darauf ihr Debütalbum "This Will Begin to Make Things Right". Am 10. Juni wird das zweite Album "Rhythm Of My Own Decay" erscheinen und kann hier vorbestellt werden. Anschließend ist eine Europtournee geplant. Ein Auftritt beim Booze Cruise Hamburg und ein gemeinsames Konzert mit Chartreux in Berlin stehen bereits fest.

Video: The Carolyn - "Munchhausen By Praxis"

Cover & Tracklist: The Carolyn - "Rhythm Of My Own Decay"



01."The Apiarist"

02."Munchausen By Praxis"

03."Spirits, Spilled Modelo, And The Sound Of Cuban Salsa Bands"

04."Casi Infinito"

05."DSFT"

06."Webs"

07."Snake Vs Rat"

08."99 Problems, 0 Caveats"

09."A.M." (Acoustic)

10."Heartsunk" (Acoustic)

11."Munchausen By Praxis" (Acoustic)

Live: The Carolyn

22.06. Berlin - Schokoladen