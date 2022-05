Rock am Ring und Rock im Park: Neue Acts bestätigt

Foto: Thomas Rabsch

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park bekommen insgesamt drei Neuzugänge im Line-up. Vier Acts mussten nun leider absagen.

Das Line-up für die diesjährigen Ausgaben der beiden Festivals wird ergänzt durch die jungen Riot-Grrrl-Durchstarter The Linda Lindas, die ihr im April veröffentlichtes Debütalbum "Growing Up" im Gepäck haben, die australischen Emo-Pop-Newcomer RedHook und Sondaschule, die Ska-Punk-Institution aus dem Ruhrgebiet.

Insgesamt vier Acts mussten für 2022 jedoch absagen: August Burns Red, Code Orange sowie die beiden Singer/Songwriter:innen Donna Missal und Lewis Capaldi stehen derweil nicht mehr im Line-up.

Bereits im Februar haben Rock am Ring und Rock im Park Neuerungen, die mit dem Wechsel der Veranstaltungsteams einhergingen, vorgestellt. Außerdem kündigten sie dann auch Placebo als weiteren Headliner neben Green Day, Muse und Volbeat an.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 3.Juni bis 5. Juni am Nürburgring bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt. Die letzten Wochenendtickets und Tagestickets findet ihr auf rock-am-ring.com und rock-im-park.com.

Aktuelles Line-up: Rock im Park & Rock am Ring