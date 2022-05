Trail Of Dead kündigen neues Album "XI: Bleed Here Now" an, streamen zwei Singles

Foto: Dave Creaney

Die texanischen Alternative-Art-Rocker ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead haben das neue Album "XI: Bleed Here Now" angekündigt. Aus dem gibt es mit "No Confidence" und "Salt In Your Eyes" schon zwei recht unterschiedliche Titel zu hören.

Mit "No Confidence" präsentieren sich ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead im kraftvollen Stoner- und Heavy-Rock-Gewand, der Song setzt auf agilen Groove und schwere Gitarren. Lediglich im Mittelpart und Outro öffnet er sich progressiv und hymnisch mit geschichteten Gesangsmelodien und heruntergeschraubtem Tempo. Die animierten Zeichnungen des Lyric-Videos stammen allesamt von Bandkopf Conrad Keely.

Der zweite neue Track dagegen verbindet eine beatlesk fröhliche Melodie, grobkörnige Alternative-Gitarren und ungeschliffenen Gruppengesang von Band, Crew und Freunden zu einer Hymne auf den bittersüßen Moment, in dem man ein Ende erreicht, aber auch den gemeinsamen Weg dorthin im Herzen behält. Am Ende löst sich der Song in Kakophonie auf. Das zugehörige Video holt einen mit Proberaum-, Reise- und Konzert-Szenen hinein in die Welt von Trail Of Dead.

Beide Stücke finden sich auf dem neuen Album der Band, das unter dem Titel "XI: Bleed Here Now" am 15. Juli bei Dine Alone erscheinen wird. Die beiden Trail-Of-Dead-Masterminds Conrad Keely und Jason Reece hatten die Platte zusammen mit Charles Godfrey produziert, der schon am Vorgänger "X: The Godless Void And Other Stories" (2020) beteiligt gewesen war. Geschrieben und aufgenommen hatte die zuletzt auf sechs Mitglieder angewachsene Band das Album im Frühjahr 2021 im Wolfshield Studio in South Austin, innerhalb von drei Monate zwischen Grillpartys und Bogenschießen auf dem angrenzenden Sportplatz, "wie in einem Sommercamp", so Reece.

Hinweisen in den Videos zufolge sollen die 22 Stücke im Quadrophonie-Surround-Sound der 70er Jahre aufgenommen worden sein. Erhältlich sein wird das Doppelalbum offenbar auf CD, Vinyl und zusammen mit einem Blu-ray-Mediabook; einige Online-Händler listen das Werk schon, ein offizieller Vorbestelllink steht noch aus.

Nachdem die für Sommer 2020 geplante Tour von Trail Of Dead zu "X: The Godless Void And Other Stories" wegen der Pandemie abgesagt werden musste und die Band sich später an Livestream-Shows versucht hatte, war es ruhiger um Trail Of Dead geworden. Zum neuen Album sollen bald auch Konzerttermine bekanntgegeben werden.

Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukrainie hatten sich Trail Of Dead kürzlich an einer Benefizsingle der Coathangers beteiligt.

Lyric-Video: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "No Confidence"

Video: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "Salt In Your Eyes"

Cover & Tracklist: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "XI: Bleed Here Now"

01. "Our Epic Attempts"

02. "Long Distance Hell"

03. "Field Song"

04. "Penny Candle"

05. "No Confidence"

06. "String Theme"

07. "Kill Everyone"

08. "Growing Divide" (feat. Britt Daniel)

09. "Pigments"

10. "Golden Sail"

11. "A Life Less Melancholy"

12. "Taken By The Hand"

13. "Contra Mundum"

14. "Darkness Into Light"

15. "Water Tower"

16. "Sounds Of Horror"

17. "Protest Streets"

18. "The Widening Of Gyre"

19. "Millenium Actress" (feat. Amanda Palmer)

20. "Salt In Your Eyes"

21. "English Magic"

22. "Calm As The Valley"