The Afghan Whigs kündigen neues Album "How Do You Burn?" an, stellen Single "The Getaway" vor

Foto: The Afghan Whigs

Die Alternative-Rocker The Afghan Whigs haben das neue Album "How Do You Burn?" angekündigt. Nachdem im Februar schon ein Song daraus erschienen war, gibt es mit "The Getaway" parallel auch eine neue Single von der Platte zu hören.

Mit kraftvollem Klavier und Greg Dullis markanter Stimme startet "The Getaway" eher balladesk, entwickelt sich dann aber mit Geige und Band-Instrumentarium zu einem vollen, leicht melancholischen und doch sonnigen Alternative-Rock-Song. Im Video wandert ein Astronaut durch eine sonnige Wüste, in der auch die Band performt.

Der neue Song von The Afghan Whigs ist Teil des gerade angekündigten neunten Studioalbums "How Do You Burn?", das am 9. September bei BMG erscheinen wird. Die seit 2020 in der Pandemie größtenteils auf Distanz entstandene Platte kann man im offiziellen Band-Store vorbestellen. Ende Februar hatte die Band bereits den deftigen Albumopener "I'll Make You See God" vorausgeschickt. Der Album-Vorgänger "In Spades" war 2017 erschienen.

Der Titel der neuen Platte stammt von Seattle-Ikone Mark Lanegan, der vor seinem Tod im Februar 2022 auch Background-Gesang zu zwei Songs des neuen Afghan-Whigs-Werkes beigesteuert hatte. Lanegan und Dulli hatten über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet, insbesondere bei ihrem Duo The Gutter Twins. Abseits davon sind auch regelmäßige Kooperationspartner von Dulli wie Susan Marshall, Van Hunt und Marcy Mays auf dem Album zu hören.

Ab Ende Juli spielen The Afghan Whigs eine Reihe von Konzerten in den deutschsprachigen Ländern. Tickets gibt es bei Eventim.

2020 hatte Greg Dulli auch sein Solodebüt "Random Desire" veröffentlicht.

Video: The Afghan Whigs - "The Getaway"

Cover & Tracklist: The Afghan Whigs - "How Do You Burn?"

01. "I'll Make You See God"

02. "The Getaway"

03. "Catch A Colt"

04. "Jyja"

05. "Please, Baby, Please"

06. "A Line Of Shots"

07. "Domino And Jimmy"

08. "Take Me There"

09. "Concealer"

10. "In Flames"

Live: The Afghan Whigs

26.07. Frankfurt/Main - Batschkapp

28.07. Wien - Flex

30.07. Berlin - Metropol

05.08. Hamburg - Uebel & Gefährlich

08.08. Stuttgart - Im Wizemann

09.08. Köln - Luxor

28.10. München - Freiheiz

29.10. Zürich - Bogen F

30.10. Luxemburg - Den Atelier