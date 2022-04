VISIONS Premiere: Post-Rocker Hiroe kündigen Debütalbum "Wrought" an, veröffentlichen erste Single "Black Mountain"

Foto: Chris Sikich

Die Post-Rock-Newcomer Hiroe sind mit ihrer neuen Single auf der Suche nach Leichtigkeit in erdrückender Schwere - sowohl musikalisch als auch persönlich.

Hiroe aus Philadelphia, die als "hero-way" ausgesprochen werden, haben sich gemeinsam in der Pandemie zusammengefunden, um dieser ungewissen Zeit entgegenzuwirken. Sie wollten etwas kreieren, mit dem sie selbst ihre Wut, Angst und Verlust verarbeiten können - aber auch um wieder Hoffnung zu schöpfen. Eric Kusanagi, der Songwriter der Band, erklärt den Hauptgedanken wie folgt: "Ich persönlich fühlte mich verloren, als die ganze Welt herunterfuhr. Es gab keinen Fahrplan oder ein Handbuch darüber, wie man mit den Emotionen in einer solchen nie dagewesenen Situation umgeht."

Ihr anstehendes Debütalbum "Wrought" verkörpert seinen ursprünglichen Ansatz, richtet sich aber auch nach der Genre-Einordnung des britischen Musikjournalist Simon Reynolds, der 1994 im Avantgarde-Musikmagazin "The Wire" schrieb: "Post-Rock bedeutet, dass Rock-Instrumente für nicht-rockige Zwecke verwendet werden, dass Gitarren als Vermittler von Klangfarben und Texturen dienen und nicht als Riffs oder Powerchords." In eben jener Mischung aus aufsteigenden Riffs und der erdrückende Schwere entstehen so Momente, in denen Kusanagi und Hiroe eine beruhigende Hoffnung finden können. So kombinieren sie in "Black Mountain" etwa die elegante Seite von Mogwai und die Härte von Thrice. Etwas, was sich auch in dem sphärischen Musikvideo aus Naturaufnahmen und dynamischen Überblendungen widerspiegelt.

Getragen werden die dichten Klangwände von den drei Gitarristen Eric Kusanagi, T.J. Schilling und Jef Dent, die sich zusammen mit dem Fundament gebenden Bass von Jill Paslier und dem kraftvollen Schlagzeugspiel von Mike Norris manifestieren. Mario Quintero, der unter anderem schon Spotlights produzierte, nahm mit Hiroe gemeinsam auf und Matt Bayles, der mit Caspian und Monaco zusammenarbeitete, war für die Abmischung der Platte verantwortlich.

"Wrought" erscheint am 8. Juli via Pelagic und kann dort bereits vorbestellt werden.

Video: Hiroe - "Black Mountain"

Cover & Tracklist: Hiroe - "Wrought"

01. "Irusu"

02. "The Approach"

03. "Everything Is Fine"

04. "Black Mountain"

05. "Doom Moon"