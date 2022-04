Singer/Songwriter Alex Henry Foster kündigt Lou-Reed-Cover "The Power Of The Heart" an, kommt auf Tour

Foto: Alex Henry Foster

Der kanadische Singer/Songwriter Alex Henry Foster hat ein Cover des Lou-Reed-Songs "The Power Of The Heart" angekündigt. In Kürze wird Fosters Fassung des Tracks zu hören sein, den der Altmeister für seine Frau Laurie Anderson geschrieben hatte. Eventuell bekommen Fans das Cover dann auch bei Fosters bald startender Europa-Tour zu hören.

"The Power Of The Heart" hatte Lou Reed 2008 für seine Hochzeit mit Laurie Anderson geschrieben. Das eigenwillig-romantische Akustik-, E-Gitarren- und Streicher-Stück hat offenbar auch das Herz von Alex Henry Foster berührt: Am 6. Mai erscheint Fosters Cover des Stückes digital und auf Vinyl, als rund vierminütige Radiofassung, aber auch als achteinhalb Minuten währende Langfassung.

Fosters Interpretation, die er in seinem The Upper Room Studio inklusive orchestraler Elemente live aufgenommen hatte, gibt sich dabei zugänglicher, aber mit Sinn für Drama und stets der gleichen berührenden Tiefe wie Reeds Original. "Ich habe Jahre gebraucht, in denen mich die trostlosesten Turbulenzen meiner inneren Reise verschluckt haben, um mir überhaupt ausmalen zu können, dass ich mir ein Monument der Aufrichtigkeit wie 'The Power Of The Heart' zu eigen machen könnte", so Foster in einem Statement über den großen Einfluss von Lou Reed auf sein Schaffen. Das Cover zur Single ist schon öffentlich, am 6. Mai erwartet die Fans dann der ganze Song im Stream.

Schon kurz darauf ist der Kanadier auch live in den deutschsprachigen Ländern zu sehen: Ab Juni geht der mit seiner Band The Long Shadows auf "Not All Wonders Have Been Lost"-Tour, um ausgehend vom aktuellen Album "Windows In The Sky" (2020) auf den Bühnen dichte Klangpanoramen zu weben. Tickets gibt es bei Eventim.

Als Vorgeschmack gibt es am 23. April zunächst aber erstmal einen Benefiz-Livestream zugunsten der Ukraine-Hilfe, bei dem Foster und Band auch unveröffentlichtes Material spielen wollen. Parallel wird das Konzert für Vinyl mitgeschnitten. Und auch die Foster-Live-Sessions von Ende März geben schon einen guten Eindruck, was man live von Künstler und Band erwarten darf.

Cover: Alex Henry Foster - "The Power Of The Heart"

Video: Alex Henry Foster - Teaser Europa-Tour 2022

VISIONS empfiehlt:

Alex Henry Foster

07.06. Hamburg - Nochtspeicher

10.06. Flensburg - Kühlhaus

11.06. Bremen - Lila Eule

12.06. Bielefeld - Movie

16.06. Köln - Yard Club

17.06. Frankfurt/Main - Nachtleben

19.06. Stuttgart - Club Cann

29.06. Marburg - Kulturzentrum KFZ Marburg

30.06. Berlin - Privatclub

20.07. Nürnberg - Z-Bau

23.07. Wien - Rhiz

05.08. Zürich - Papiersaal

10.08. München - Backstage

12.08. Nürnberg - Brückenfestival