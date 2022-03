Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Moderatorin und Musicaldarstellerin Jeannine Michaelsen

Foto: Jan Schwarzkamp

In der neuen Folge von "Der Soundtrack meines Lebens" ist Jeannine Michaelsen zu Gast: Das bedeutet für Host Jan Schwarzkamp nicht nur einen Crash-Kurs zum Thema Musicals, sondern ein insgesamt sehr lebhaftes Gespräch über fragwürdige David-Hasselhoff-Poster, Moshpits und jede Menge dazwischen.

Seit 2012 moderiert sie "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt". Aber längst nicht nur dieses Spektakel, sondern allerhand weitere größere und kleinere Formate. Nach dem Abitur geht Michaelsen jedoch zunächst nach Hamburg, um sich an der Bühnenfachschule als Darstellerin ausbilden zu lassen. In die Fließbandindustrie der großen Musicals, die vor allem auf exakte Reproduzierbarkeit setzen, möchte sie anschließend jedoch nicht. Eine Erkenntnis, die Michaelsen aus ihrem Nebenjob als Saaleinweiserin beim Musical "König der Löwen" mitnimmt, von dem sie immer noch jedes Wort mitsingen kann, wie sie im Gespräch erklärt.

Vielmehr ist es eine bestimmte Energie, die Michaelsen bei Auftritten schätzt. Die sorgt dann unter anderem dafür, dass sie bei einem Bad Religion-Konzert eher schmerzhaft erkennen muss, dass ihre Körpergröße ziemlich genau der Ellenbogenposition großer, tanzender Punks entspricht, bei Bruce Springsteen live auch schonmal die Tränen laufen und die Liebe zu Dave Grohl eine fürs Leben ist, die nicht zwangsläufig mit der Qualität der letzten Foo Fighters-Alben zu tun haben muss.

Wie genau Michaelsen ihre Lebensbereiche in unterschiedliche Genres "emotionaler Ventilmusik" einteilt und ob sie es schafft, den bekennenden Musical-Hasser Jan Schwarzkamp mithilfe der Musical-Satire "The Book Of Mormon" der South-Park-Macher zu bekehren, hört ihr in der aktuellen Folge.

Folge 4 der zweiten Staffel von "Der Soundtrack meines Lebens" ist ab sofort überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Die neue Episode sowie alle bisherigen Folgen findet ihr hier.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 14: Jeannine Michaelsen