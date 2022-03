Weezer streamen neuen Song "A Little Bit Of Love"

Foto: Brendan Walter

Weezer haben den neuen Song "A Little Bit Of Love" veröffentlicht. Die lichtdurchflutete Power-Pop-Nummer ist der Auftakt zur neuen EP "SZNZ: Spring", die wiederum den ersten Abschnitt eines Vier-Jahreszeiten-Zyklus darstellt.

Mit Mandoline, Mundharmonika und Akustikgitarren setzt Weezer-Kopf Rivers Cuomo direkt zu Beginn von "A Little Bit Of Love" den Ton: Dieser Song soll Aufbruch signalisieren, beschwingen, einen aus der Winter-Tristesse herausholen. Im Verlauf schwillt der Song mit saftigem Bass und irgendwann sogar ein paar verzerrten Gitarren (im Hintergrund) zu einem Power-Pop-Schunkler an, ist am Ende sogar auf Mitsingen getrimmt.

"A Little Bit Of Love" ist der erst vor wenigen Tagen offiziell angekündigte erste Vorgeschmack auf die neue Weezer-EP "SZNZ: Spring", die schon an diesem Sonntag, den 20. März erscheint - also pünktlich zum Äquinoktium, der Tagundnachtgleiche, an der der Winter in den Frühling übergeht und Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Das von Jake Sinclair, Ethan Gruska und Suzy Shinn produzierte Werk mit seinen acht Songs - einer davon exklusiv auf Vinyl - kann man bei der Band vorbestellen; Vinyl ist bislang nur im US-Store der Band verfügbar.

Die EP ist Teil eines Zyklus, in dessen Rahmen Weezer zu Beginn jeder Jahreszeit eine neue EP mit darauf abgestimmter Musik veröffentlichen werden; es erscheinen also voraussichtlich auch am 20. Juni, 22. September und 21. Dezember weitere Weezer-EPs. Die Musik will die Band immer erst so kurz wie möglich vor Erscheinen der Werke aufnehmen, um die Stimmung der Jahreszeit einzufangen, die Arbeit an den drei Folgewerken hat angeblich noch nicht begonnen. Jede EP soll zudem eine Interpolation eines Satzes aus Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" (1725) enthalten, das eine wesentliche Inspiration für das Projekt gewesen sei. Cuomo hatte zunächst auch laut über vier volle Alben nachgedacht, war dann jedoch auf EPs umgeschwenkt und hatte schon im Februar 2022 den groben Fahrplan des Projektes verkündet.

Im Sommer sind Weezer auch live in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen, in Berlin und Wien (mit Green Day und Fall Out Boy), in Basel (als Support der Foo Fighters) sowie bei Rock am Ring und Rock im Park. Tickets für Berlin gibt es bei Eventim.

Stream: Weezer - "A Little Bit Of Love"

Cover & Tracklist: Weezer - "SZNZ: Spring"

01. "Opening Night"

02. "Angels On Vacation"

03. "A Little Bit Of Love"

04. "The Garden Of Eden"

05. "The Sound Of Drums"

06. "All This Love"

07. "Wild At Heart"

08. "Across The Meadow" *

* Vinyl-exklusiver Song

Live: Weezer

01.06. Berlin - Wuhlheide **

03.-05.06. Nürburgring - Rock am Ring

03.-05.06. Nürnberg - Rock im Park

14.06. Basel - St. Jakob-Park ***

19.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion **

** mit Green Day & Fall Out Boy

*** mit Foo Fighters