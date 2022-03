Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Psychologin und Musikerin Franziska Lauter

Foto: Jan Schwarzkamp

Eine neue Folge Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": In dieser Episode spricht VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp mit Psychologin Franziska Lauter. Als Coach kümmert sie sich um die mentale Gesundheit von Musiker:innen und anderen Menschen aus der Kreativwirtschaft, zuvor war sie auch selbst Musikerin und Produzentin ist als solche bis heute aktiv. In unserem Gespräch berichtet sie aus beiden Lebenswelten und den vielen Punkten, an denen sie sich begegnen.

Nachdem die zweite Staffel unseres Podcast "Der Soundtrack meines Lebens" in der vergangenen Woche mit der ersten neuen Folge mit Musiker Drangsal bereits namenhaft gestartet ist, geht es nun weiter mit dem guten Gespräch über die Musik, die das Leben unserer Gäste begleitet hat.

In der neuen Folge ist Franziska "Fran" Lauter zu Gast. 1979 geboren und in Berlin-Reinickendorf aufgewachsen, hat sich die studierte Diplom-Psychologin mittlerweile auf das Coaching von Musiker:innen und Kreativarbeiter:innen spezialisiert, ist Teil des Verbandes "Mental Health in Music" (MiM) und hat als Gastdozentin etwa zum Thema "Musikerpsychologie und die Persönlichkeitspsychologie Kreativer" gearbeitet. Zuvor wurde sie Ende der 00er Jahre zusammen mit DJ, Produzent und damals Ehemann Oliver Koletzki unter ihrem Künstlernamen Fran zum Popstar, etwa mit dem von ihr gesungenen Song "Hypnotized". Mittlerweile betreibt sie zudem das Singer/Songwriter-Blues-Projekt Single Malt Therapy und hat zuletzt das Hörspiel "Kreativität - Die unsichtbare Dirigentin" veröffentlicht, in dem es um die aktuellen Erkenntnisse der psychologischen Kreativitätsforschung geht.

Im Podcast spricht sie über ihre frühen Punk-Entdeckungen wie Nina Hagen, ihre eigenen Bands und Inspirationen wie Tool und das musikalische Subkultur-Leben in Berlin - aber natürlich auch über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Popgeschäft und ihren weiteren Lebensweg als Psychologin mit enger Beziehung zur Musik. Vor allem zum Thema "mentale Gesundheit von Musiker:innen" hat sie viel Interessantes zu sagen.

Die Begegnung von Franziska Lauter und Jan Schwarzkamp ist auch Teil der aktuellen Folge des Popkulturmagazins "Tracks" auf ARTE, in der beide auch zum Thema Alkohol und Sucht im Kontext von Musik zu Wort kommen.

Folge 2 der zweiten Staffel von "Der Soundtrack meines Lebens" ist ab sofort überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Die neue Episode sowie alle bisherigen Folgen findet ihr hier.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 12: Franziska Lauter