Newsflash (Jack White, Hot Water Music & Terror, Touché Amoré u.a.)

Foto: David James Swanson

Neuigkeiten von Jack White, Hot Water Music & Terror, Touché Amoré, Meshuggah, Deftones, The Pogues, Laura Lee & The Jettes und einem eigenen Weezer-Wordle.

+++ Jack White hat eine neue Single aus seinem kommenden Album "Fear Of The Dawn" veröffentlicht. Auf dem Song "Hi-De-Ho" ist als Gastmusiker auch Q-Tip zu hören, der über den verschleppten HipHop-Beat und Electro-Glitzer rappt. Gleichzeitig erschien die rootsy Blues-Nummer "Queen Of The Bees", die ebenfalls auf dem Album zu hören sein wird. Zuvor veröffentlichte White bereits "Taking Me Back", "Love Is Selfish" und den Titeltrack. "Fear Of The Dawn" erscheint am 08. April über Third Man/Membran.

Video: Jack White – "Hi-De-Ho" (feat. Q-Tip)

Stream: Jack White – "Queen Of The Bees"

Live: Jack White 2022

30.06. Köln - Palladium

02.07. Leipzig - Haus Auensee

04.07. Berlin - Verti Music Hall

14.07. Zürich - Samsung Hall

15.07. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

+++ Hot Water Music und Terror haben sich gegenseitig gecovert. Ursprünglich waren die Versionen bereits im vergangenen September im Rahmen eines Bezahl-Streams des Youtube-Kanals Two Minutes To Late Night zu sehen. Nun sind die Versionen auch frei zugänglich auf der Videoplattform zu finden. Dabei covern Terror den Hot-Water-Music-Song "Three Summers Strong", während sich die Gainesville-Punks an "Keepers Of The Faith" versuchen. Die Cover-Reihe von Two Minutes To Late Night wird kommende Woche mit Circa Survive und Touché Amoré fortgesetzt. Tickets gibt auf der Webseite der Show. Hot Water Music hatten zuletzt mit "Lock Up" eine weitere Single aus ihrem kommenden Album "Feel The Void" veröffentlicht, dass am 18. März erscheint und weiter vorbestellt werden kann. Im Herbst ist die Band dann mit Boysetsfire und Samiam auch auf ausgedehnter Tour durch Deutschland, Tickets gibt es bei Eventim. Das aktuelle Terror-Album "Total Retaliation" ist bereits im Spetember 2018 erschienen.

Video: Hot Water Music - "Keepers Of The Faith" (Terror Cover)

Video: Terror - "Three Summers Strong" (Hot Water Music Cover)

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music + Boysetsfire + Samiam (2022)

07.10. Dortmund - Warsteiner Music Hall

08.10. Hannover - Swiss Life Hall

09.10. Berlin - Columbiahalle

10.10. Nürnberg - Löwensaal

11.10. München - Tonhalle

12.10. Wien (AT) - Planet.TT/Gasometer

13.10. Stuttgart - LKA Longhorn

14.10. Wiesbaden - Schlachthof

15.10. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Touché Amoré haben ein Video zu ihrem Song "Feign" geteilt. Der Song findet sich auf dem aktuellen Album "Lament" und bekommt nun visuelle Unterstützung. Im passenden Clip ist die Band in einer klassisch gehaltenen Performance zu sehen, die mit farblichen und wabernden Effekte unterlegt sind. Dadurch soll der rohe und melodische Charakter des Songs in den Vordergrund gestellt werden. Für das Video hat die Post-Hardcore-Band mit Regisseur Ryan Bussard zusammengearbeitet. Frontmann Jeremy Bolm kommentiert das Video so: "In typischer Weise begann 'Feign' als langsam gezupfte Akustikballade und wurde dann in den Overdrive getreten. Wir haben Ryan [...] angeheuert, um noch mehr Chaos ins Spiel zu bringen, indem er unsere Performance einfing, sie manipulierte und visuell aus den Fugen riss. Die rohe, melodische Energie von 'Feign' hat es schnell zu einem unserer Live-Favoriten gemacht." Zuletzt hatten Touché Amoré die Demos zu "Lament" veröffentlicht und ihr erstes Buch angekündigt. Nach einer ausgedehnte US-Tour spielt die Band im Sommer auch eine exklusive Show mit Thrice im Stuttgarter LKA Longhorn - Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Touché Amoré - "Feign"

VISIONS empfiehlt:

Thrice + Touché Amoré (2022)

03.07. Stuttgart - LKA Longhorn

+++ Meshuggah haben die zweite Single ihres kommenden Albums geteilt. "Light The Shortening Fuse" ist einer von 13 Songs auf dem Album "Immutable" das am 1. April erscheinen soll. Zuvor veröffentlichte die schwedische Metal-Band bereits "The Absymal Eye". Ab Mai steht auch eine Tour durch Europa an, bei der aber via Social Media aufgrund der "anhaltenden Unsicherheit im Zuge der Pandemie" alle Deutschland-Termine abgesagt wurden. Die Termine in Luxemburg, Österreich und Schweiz sollen weiterhin wie geplant stattfinden. Als Special Guest sind Zeal & Ardor auf der Bühne zu sehen.

Video: Meshuggah - "Light The Shortening Fuse"

Live: Meshuggah + Zeal & Ardor (2022)

20.05. Wien - Arena

21.05. Zürich - Samsung Hall 22.05. Esch/Alzette - Rockhal

+++ Deftones-Gitarrist Stephen Carpenter war in der Interview-Reihe "String Theory" zu Gast. In dem Youtube-Format des Saiten-Herstellers Ernie Ball werden mit verschiedenen Musiker:innen Interviews geführt und vor allem Fragen zur eigenen musikalischen Reise gestellt. Zudem werden meist noch einige Songs der jeweiligen Künstler:innen gespielt und besprochen. Carpenter spricht in der neue Ausgabe auch über die Entwicklung der Band sowie über den Autounfall und den Tod ihres Bassisten Chi Cheng. Zudem erzählt er, welche der vier Thrash-Metal "Big Four" seine Favoriten sind: Anthrax. Zuletzt hatten die Deftones mit ihrem eigenen Craftbier und der eigenen Cannabis-Produktlinie eher außermusikalische Schlagzeilen gemacht. Ihr aktuelles Album "Ohms" war im September 2020 erschienen. Im Sommer ist die Band dann auch wieder auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum zu sehen, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Stephen Carpenter (Deftones) zu Gast bei "String Theory"

Live: Deftones (2022)

17.06. Zürich (CH) - X-Tra

26.06. Hamburg - Edel-optics.de Arena

27.06. Berlin - Verti Music Hall

+++ The Pogues-Frontmann Shane MacGowan hat ein Kunstbuch angekündigt. Darin sammeln sich diverse Werke des Iren, unter anderem Skizzen, Gemälde und Selbstportäts aber auch handgeschriebene Texte, Gedichte oder Fotografien. Zum Buch selbst erklärte MacGowan, dass er seine "einzige Bestnote in der Schule in Kunst war" und er sich schon früh in seiner Jugend mit Kunstgeschichte befasst hat. Zudem hat er auch die ersten Albumcover der Band entworfen. Das Buch trägt den Titel "The Eternal Buzz And The Crock of Gold", soll im April 2022 erscheinen und ist auf 1000 Stück limitiert. Vorbestellungen sind über den Shop des Musikers möglich - preislich liegt das Buch je nach Ausgabe aber zwischen 1000 und 5000 Pfund. Die Pogues waren zwischen ihrer Gründung 1981 und der endgültigen Auflösung 2014 die Begründer und gleichzeitig populärste Band des anglo-irischen Folk-Punks.

Instagram-Post: Shane MacGowan kündigt Kunstbuch an

+++ Laura Lee & The Jettes haben ein neues Musikvideo gestreamt. Der Song "Wasteland" ist der Titeltrack des am 3. Dezember 2021 veröffentlichten Albums. Das Video von Regisseurin Stefanie Rincon in Berliner Bar gedreht. Neben der Indierock-Band selbst sind im Video unter anderem Eddie Argos, Sänger der Art-Punk-Band Art Brut oder Schauspielerin Christin Nichols zu sehen. Am 11. März startet die USA-Tour von Laura Lee & The Jettes. Anschließend stehen 14 Auftritte in Deutschland an. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Laura Lee & The Jettes - "Wasteland"

Live: Laura Lee & The Jettes

29.03. Jena - Café Wagner

30.03. Köln - Bumann & Sohn

31.03. Stuttgart - ClubCANN

01.04. Darmstadt - Oettinger Villa

02.04. Hamburg - Molotow Skybar

03.04. Oldenburg - Umbaubar

05.04. Mainz - Schon Schön

06.04. Nürnberg - MUZclub

07.04. München - Sunny Red

08.04. Karlsruhe - Kohi

10.04. Berlin - Badehaus 11.04. Leipzig - Naumanns

12.04. Dresden - Ostpol

13.04. Rostock - Peter Weiß Haus

+++ Eigentlich braucht man sich gar nicht mehr wundern, wenn seltsame Projekte von Weezer Frontmann Rivers Cuomo öffentlich gemacht werden. Nachdem er vor Kurzem einen selbstgebastelten Streamingdienst voll mit eigenen Demo-Songs unter dem Namen Weezify zum Download bereitstellte, ist er sich auch diesmal dem Programmieren treu geblieben. Unter weezle.web.app können sich nun alle Fans von Weezer und des Online-Buchstabier-Spiels Wordle ein wenig mit dem Weezle beschäftigen. Nach Wordle-Manier gilt es hier ein Wort mit fünf Buchstaben zu finden. Buchstaben die grün angezeigt werden, sind richtig, die gelben stehen an der falschen Stelle und die grau hinterlegten kommen gar nicht drin vor. Wer auf die richtige Lösung kommt, kann sich auch noch einen kleinen Song-Ausschnitt anhören. Für Cuomo steht jedenfalls bereits fest: "Wenn ihr Worlde und Weezer mögt, werdet Weezle wahrscheinlich lieben."

Tweet: Rivers Cuomo teilt Weezle