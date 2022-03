10 Songs mit... Drug Church

Foto: Danielle Parsons

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. In dieser Ausgabe verrät uns Drug-Church-Frontmann Patrick Kindlon, welche Songs man am besten auf dem Weg zu einer Show seiner Post-Hardcore-Band hören sollte.

01. Dwarves - "I Will Deny"

Manche Leute nennen unsere Musik nihilistisch. Aber wir können der "Lass-uns-ein-gestohlenes-Auto-in-eine-Grube-zur-Hölle-fahren"-Attitüde dieses Klassikers einfach nicht das Wasser reichen. Eine wahre Hymne für schlampig ausgeführte Stagedives.

02. 7 Seconds - "The Inside"

Dieser Song ist eher ein "Schmeiß-dich-in-die-Menge"-Alternative-Hardcore-Stagedive-Song, aber in dieser Rolle absolut perfekt.

03. Seaweed - "Assistant (To The Manager)"

Wenn du Drug Church magst, wirst du Seaweed lieben. Das ist genau das, was wir mit jedem Album erreichen wollten, aber Seaweed hatten es schon Jahre zuvor perfekt gemacht. Ein weiterer guter "Spring-in-die-Menge-und-dann-zurück-auf-die-Monitore"-Jam.

04. Sepultura - "Biotech Is Godzilla"

Dieser Song ist Perfekt für einen "Ich-habe-keine Ahnung,-was-ich-hier-singe,-aber-ich-bin-im-Groove-gefangen"-Stomp-in-Forward-Flip-Stagedive.

05. The The - "Giant"

Gönn dir eine Verschnaufpause mit diesem ruhigeren Track. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer das sofort mit unserer Musik in Verbindung bringen würden, aber das ist es, was du von uns hören könntest, wenn ich es mal "ernsthaft" machen könnte oder überhaupt die Fähigkeit dazu hätte.

06. Pig Destroyer - "Army Of Cops"

So würde ich klingen, wenn ich dazu in der Lage wäre. Metalheads lieben es, zu lange auf der Bühne zu verweilen, also stelle ich mir den Stagedive hierzu eher als einen "Der-Sänger-hat-mich-runtergeworfen"-Dive vor.

07. Mindforce - "Excalibur"

Dieser Song hat eine gute Mischung aus "langsamer Stagedive" und "Headwalk bis zum anderen Ende des Clubs".

08. Shelter - "Message Of the Bhagavat"

Bewundere die Unerschrockenheit dieses Stakkato-Rap-Alternative-Rock-Songs mit Hardcore-Gitarrensound und Texten über die Hingabe an Krisnha oder vedische Wahrheiten oder... was auch immer. Äußerst bühnentauglich.

09. Prong - "Snap Your Fingers, Snap Your Neck"

Den Song kannst du dir so vorstellen: Es ist 19 Uhr auf der Festivalbühne und ein besoffener Metalhead macht einen Frontflip auf die Barrikade und alle halten den Atem an, bis er sich wieder in Bewegung setzt.

10. Minor Threat - "Think Again"

Der ultimativste Fünf-Personen-Stage-Dive aller Zeiten. Hör dir diesen Song unmittelbar vor dem Betreten der Venue an.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Drug Church