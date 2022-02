VISIONS Premiere: NOXe zeigen Musikvideo zur Debütsingle "Finders Keepers"

Foto: Luise Schröder

NOXe aus Potsdam mixen Surf, Garage und Post-Punk. Für das Video zum Titelsong ihrer kommenden Twelve-Inch lässt sich das Quartett von ihrer Heimatstadt inspirieren.

Ursprünglich hervorgegangen aus den 2019 aufgelösten Hardcore-Punks Complete Crap, führen NOXe den Fackellauf durch die Potsdamer Punkszene nahtlos fort. Dort sind die Mitglieder der Band seit vielen Jahren etabliert: Gitarrist Andreas "Stolle" Stolz spielt seit den 90er-Jahren in Bands wie Crude B.E. und Chainbreaker; Schlagzeuger Christoph "Xris" Hennig ist Gitarrist/Sänger bei The Antikaroshi und organisiert als Teil des Veranstalters Kollektivanalog Konzerte im Potsdamer Untergrund. Ergänzt wird das verbleibende Trio aus Complete-Crap-Zeiten, zu dem auch Bassist Erik "Kotti" Jaek gehört, durch Neuzugang und Sängerin Claudi Fortunato.

Im Dezember 2019 veröffentlichten NOXe ein Demotape über das DIY-Punk-Label Black Cat Tapes und fanden einen Sound, den sie selbst "Riotsoul" taufen: Gitarrengetriebener Post-Punk trifft auf Surfrock-Riffs und den ungeschliffenen Klang von Garage. Ihre neue Single "Finders Keepers" wechselt zusätzlich zwischen dem Sologesang von Fortunato und Chor-Shouts der Band.

Das Musikvideo in schwarz-weiß-Optik drehten NOXe in DIY-Manier mit einem Smartphone. Darin findet das Quartett ihre Platte und den Sinnspruch "Finders Keepers" in alltäglichen Situationen - auf dem Sperrmüll, der Straße, in Schubladen und dem Kühlschrank. NOXe beschreiben den Clip: "Es zeigt einige unserer Lieblingsorte und ist gelegentlich mit Ereignissen verbunden, die sich in den späten 1980er Jahren in New York City und etwa 10 Jahre später in unserer Heimatstadt ereigneten, und es hat seitdem nicht an Relevanz verloren."

"Finders Keepers" ist der Titelsong ihres gleichnamigen Debütalbums, das mit Unterstützung des Potsdamer Studio Chaos aufgenommen wurde und bereits digital erschienen ist. Der physische Release einer Twelve-Inch folgt am 25. Februar im Eigenvertrieb. Die Platte kann über die Bandcamp-Seite von NOXe vorbestellt werden.

Video: NOXe - "Finders Keepers"

Cover & Tracklist: NOXe - "Finders Keepers"

01. "Anglerfish"

02. "Finders Keepers"

03. "Future Trial"

04. "Deceit"

05. "Deadly Era"

06. "Poor Snip"

07. "Françoise"

08. "No Art"