Foo Fighters steuern Song zu Kinderserie "Die Fraggles" bei

Foto: Danny Clinch

Die Foo Fighters haben einen Song für die neu aufgelegte US-Kinderserie "Die Fraggles" geschrieben. "Fraggle Rock Rock" ist ein bluesiger Partyrocker geworden.

Die originale "Fraggles"-Kindersendung mit den berühmten Puppen von Jim Henson ("Sesamstraße", "Die Muppet Show") lief im US-Fernsehen von 1983 bis 1987 unter dem Originaltitel "Fraggle Rock". Musik spielt in den Folgen eine wichtige Rolle, Dennis Lee und von Philip Balsam schrieben damals die Songs für das Format.

2020 belebte der Streamingdienst Apple TV+ die Serie neu und sendete in Lockdown-Zeiten sechs bei den Puppenspielern zu Hause aufgenommene, kurze Folgen von "Fraggle Rock: Rock On!", in denen die Fraggles per Videokonferenz miteinander kommunizierten. Nun verpasst Apple der Serie einen richtigen Reboot, der unter dem englischen Titel "Fraggle Rock: Back To The Rock" wieder dem ursprünglichen Format aus den 80ern nachempfunden sein soll. Der Show-Reboot wird heute seine Premiere feiern, einen Trailer gibt es auch schon zu sehen.

Und nicht nur das: Die Foo Fighters werden in einer Folge der Neuauflage auftreten und haben den Song "Fraggle Rock Rock" beigesteuert, an dem auch Dennis Lee und Philip Balsam wieder beteiligt waren. Der bewegt sich zwischen dickem Bar-Rock und 60s-Rock'n'Roll und schiebt auch noch einen Musical-artigen Interlude ein. Unten hört ihr die Nummer.

Die Serie ist nicht das einzige Projekt, bei dem die Foo Fighters auf der Leinwand zu sehen sein werden: Im Februar soll ihr Horrorfilm "Studio 666" in den USA ins Kino kommen.

Im Sommer will die Band dann ihr aktuelles Album "Medicine At Midnight" (2021) bei uns vorstellen. Je ein Konzert ist für Deutschland, Österreich und die Schweiz angekündigt, mit so unterschiedlichen Supports wie Weezer, The Pretty Reckless und Greta Van Fleet. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Foo Fighters - "Fraggle Rock Rock"

Video: "Fraggle Rock: Back To The Rock" (Trailer)

Live: Foo Fighters

08.06. Berlin - Flughafen Tempelhof (+ The Pretty Reckless & Greta Van Fleet)

10.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

14.06. Basel - St. Jakob-Park (+ Weezer)