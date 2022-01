VISIONS Premiere: Indierocker Meter präsentieren Video zu "Schwelle"

Das Quartett Meter aus Heidelberg und Limburg veröffentlichte bereits im Dezember ihre zweite EP. Dem Song "Schwelle" widmen sie nun ein dramatisches Video in Schwarz-Weiß.

Mit ihrer zweiten und im Dezember 2021 in Eigenregie veröffentlichten EP "Pascal", erzählen Meter die geheimnisvolle Geschichte von eben jenem Pascal. Auf der Innenhülle der Platte kann man nachlesen, wie ein paar Kinder in der westdeutschen Provinz Pascal im Industriegebeiet besuchen, um dort seinen vermutlich autobiografische Geschichten lauschen - ein Vehikel für autobiografische Geschichten der Band selbst.

Musikalisch setzt die Band um Frontmann Thorsten Rosam dabei eher auf Zurückhaltung. Das bleibt auch der Grundton, wenn sich Rosam stimmlich mal etwas weiter nach vorne wagt. So auch "Schwelle", das vor allem die Angst repräsentieren soll, wobei jeder der vier Songs von "Pascal" für eine andere Emotion steht.

Das wird auch im passenden Schwarz-Weiß-Clip unterstrichen. Dort sind zwei Protagonist:innen zu sehen, die in einem rudimentär gehaltenen Setting sitzen. Dabei schauen sie sich immer wieder nervös um, greifen sich in die Haare oder liegen teilweise sogar am Boden.

Meter wollen mit ihrer Musik "für die relative Ewigkeit eines Augenblicks" den Versuch wagen, das "Gesagte und Ungesagte" zu verbinden. Auch lösen sie das Rätsel um Pascal ganz bewusst nicht auf. So soll das "Gefühl der Kumpanei aus Kindheit und Jugendzeiten" beibehalten werden.

Meter veröffentlichten im Mai 2020 ihre Debüt-EP, die wie "Pascal" in Eigenregie entstand. Beide Veröffentlichungen können noch über die Bandcamp-Seite der Band bestellt werden. Meter waren zudem bereits Teil unserer Newcomer-Rubrik.

Video: Meter - "Schwelle"

Cover & Tracklist: Meter - "Pascal" (EP)

01. "Gurgel"

02. "Schnaps"

03. "Schwelle"

04. "Winterhaven"