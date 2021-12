VISIONS Premiere: Parkwalker präsentieren Video zu "Night Out"

Foto: Linda Kyei

10 Monate nach Veröffentlichung ihres Debütalbums, legen die Emorocker Parkwalker ein Video zum Opener "Night Out" nach.

Darin gibt das Quartett aus Süddeutschland die musikalische Richtung des Albums vor. Unaufgeregte, klare Melodien mit vielen Emo- und Slowcore-Elementen sind der typische Sound von Parkwalker, sowohl auf dem Debütalbum "Distant Phenomena" als auch auf dem Opener "Night Out".

Die Band gründete sich 2018 und hat ihren DIY-Spirit beibehalten, das zeigt sich vor allem im nun veröffentlichten Video. Daran hat die Band vor allem selbst gearbeitet und dabei verschiedene Techniken genutzt. So sieht man eine Person in einer Art Leuchtanzug durch die Stadt laufen - dabei gibt es immer wieder Begegnungen mit einzelnen Bandmitgliedern. Abwechselnde verblendete Bilder von den Lichtern der Stadt in der Nacht unterstreichen die zurückgelehnte Atmosphäre des Songs.

Für ihr Video haben sie sich dann doch ein wenig Unterstützung geholt: "Wir wollten uns videomäßig ausprobieren, zunächst mit dem Anspruch 100% DIY - haben einige Pandemienächte mit der Produktion von Footage verbracht und dann glücklicherweise Adrian getroffen, der Lust hatte den Ansatz mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln und umzusetzen. Wir jedenfalls sind sehr glücklich mit dem Ergebnis."

Parkwalker machen keinen Hehl aus ihren Vorbildern American Football oder Snow Patrol und auch die Assoziationen mit TTNG sind keinesfalls aus der Luft gegriffen. Schlagzeuger Armin ist darüber hinaus auch Teil der Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep.

Weitere Infos und Vinyl gibt es über die Bandcamp-Seite der Band.

Parkwalker waren bereits im vergangenen Jahr Teil unserer Newcomer-Rubrik waren und haben ihr Debüt "Distant Phenomena" bereits vorab vollständig gestreamt.

Video: Parkwalker - "Night Out"