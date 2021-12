Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Modell Bianka, Irnini Mons und Wine Lips.

Modell Bianka

Heimatstadt: Hannover

Genre: Post-Punk, Deutschpunk

Für Fans von: Love A, Ulf, Fluppe

Positivität haben Modell Bianka nicht gerade mit dem Löffel gefressen. Ihr deutschsprachiger Punk mit Post-Anschluss malt eher in den Farben Grau und Schwarz. Bei dem Quartett aus Hannover schwingt aber auch eine Prise Hamburger Schule mit - und das bereits seit der Demo-EP von 2017. Eine EP und die Single "Egoist" weiter erschien am vergangenen Freitag, dem 8. Dezember das Debütalbum "Kummerland", das es unten im kompletten Stream zu hören gibt.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Modell Bianka - "Kummerland"

Kummerland by Modell Bianka

Stream: Modell Bianka - "Egoist"

EGOIST [SINGLE / 2019] by Modell Bianka

Stream: Modell Bianka - "Kapores"-EP

KAPORES [EP / 2018] by Modell Bianka

Irnini Mons

Heimatstadt: Lyon, Frankreich

Genre: Indierock, Noiserock

Für Fans von: Malajube, Autisti, Decibelles

Eigentlich ist Irnini Mons ja eine vulkanische Struktur auf dem Planeten Venus, benannt nach der assyro-babylonischen Göttin der Zedernberge. Neuerdings ist es aber auch eine vierköpfige Band aus Lyon. Es ist auch die Nachfolgeband der Decibelles, die sich im Herbst 2021 nach über zehn Jahren aufgelöst haben. Zwei Decibelles - Gitarristin und Sängerin Sabrina Duval und Schlagzeugerin und Sängerin Fanny Bouland - haben sich mit Bassist und Sänger Guillaume Carle und Gitarrist und Sänger Valentin Fayaud nun also in einer neuen Band zusammengeschlossen. Das erste musikalische Lebenszeichen ist noisiger, mehrstimmiger Rock in Form von "Montréal". Der Song wird Teil des Ende April über das Münchener Label Taken By Surprise erscheinenden Debütalbums sein.

Facebook | Bandcamp

Stream: Irnini Mons - "Montréal"

IRNINI MONS LP by IRNINI MONS

Wine Lips

Heimatstadt: Toronto, Ontario, Kanada

Genre: Psychedelic Rock, Garage Rock, Punkrock

Für Fans von: King Gizzard & The Lizard Wizard, Frankie And The Witch Fingers, Ty Segall

In der Welle hibbeliger Psych-Garage-Surf-Punk-Rock-Bands ist immer noch Platz, um Bands hinter den üblichen Verdächtigen (siehe oben) zu verstecken. Etwa Wine Lips. Die vier bis fünf Kanadier:innen sind sogar schon seit fünf Jahren aktiv, haben nach der namenlosen Debüt-EP von 2016 bereits drei Alben veröffentlicht. Das aktuelle - "Mushroom Death Sex Bummer Party" - ist erst Ende Oktober erschienen und ein gefundenes Fressen für Fans der üblichen Verdächtigen (siehe oben).

Facebook | Bandcamp

Video: Wine Lips - "Fingers"

Album-Stream: Wine Lips - "Mushroom Death Sex Bummer Party"

Mushroom Death Sex Bummer Party by Wine Lips

Album-Stream: Wine Lips - "Stressor"

Stressor by Wine Lips

Album-Stream: Wine Lips - "Wine Lips"

Wine Lips by Wine Lips