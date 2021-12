The Hellacopters streamen ausverkauftes Konzert aus Helsinki

Foto: Mike Borg

Das Comeback der Hellacopters nimmt immer konkretere Züge an. Nicht nur ein neues Album kommt - auch spielt die Band kurz vor Weihnachten eine Show in Helsinki, die man sich ins Wohnzimmer holen kann.

Am 20. und 21. Dezember werden die schwedischen Action-Rock'n'Roller The Hellacopters die Bühnenbretter des Tavastia-Klubi in Helsinki betreten und zwei ausverkaufte Shows spielen. Das Gute ist: Niemand muss sich ein Ticket auf dem Schwarzmarkt besorgen oder nach Finnland pilgern, um sich die zweite der beiden Shows anzugucken. Das lässt sich auch vom heimischen Sofa aus arrangieren.

Denn: Am 21. Dezember ab 20 Uhr deutscher Zeit gibt es die Show via Stream weltweit zu sehen. Einschalten kann man ab 19:30 Uhr etwa über Chromecast oder Apple TV mit dem passenden Equipment - oder halt mit dem Browser auf einem Device eurer Wahl.

Für 199 schwedische Kronen - das entspricht 19,42 Euro - kann man ein Ticket erwerben. Es gibt aber noch weitere Ticket-Combis unter anderem mit T-Shirt-Bundle. Die Tickets gibt es via doors.live.

Ende Oktober kündigten die Hellcopters ein neues Album für 2022 an und machten ihren 1999er-Klassiker "Grande Rock" digital verfügbar.

Im Sommer 2022 sind The Hellacopters dann mit ihrer neuen Platte im Gepäck als Headliner beim Damage Done Fest in Hamburg und beim Phoenix Rising Festival in Ingolstadt zu sehen.

Instragram-Post: Hellacopters kündigen Streaming-Event an

Live: The Hellacopters 2022

16.07. Ingolstadt - Phoenix Rising Festival

27.08. Hamburg - Damage Done Fest