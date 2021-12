The Good The Bad And The Zugly kündigen Album an, veröffentlichen erste Single "Nostradumbass"

Foto: Andreas Vargas

Der Punk-Wirbelsturm aus Norwegen The Good The Bad And The Zugly knüpft damit direkt an den hyperkativen Irr- und Wortwitz vorheriger Alben an.

Bereits im November ließen The Good The Bad And The Zugly erahnen, dass sie auf ihrer gemeinsamen Tour mit The Dogs im April nächsten Jahres den Nachfolger von "Algorithm & Blues" (2020) mitbringen werden.

Nun gibts die erste Single "Nostradumbass" daraus zu hören. Und die glänzt vor allem durch Beständigkeit: Immer noch völlig unbeeindruckt davon, dass sie sich Sänger Ivar Nikolaisen seit 2018 mit Kvelertak teilen müssen, gibt es wieder rotzigen Skandi-Punk'n'Roll zwischen Turbonegro in Bestform, Hellacopters, Classic-Rock und Hardcore mit pointierter Gesellschaftskritik aus dem Irrenhaus - diesmal nur mit fast lässigem Singalong. Also eigentlich genau all das, warum wir die Norweger so sehr lieben.

Im selben Atemzug verriert die Band außerdem Titel und Veröffentlichungsdatum der neuen Platte: "Research and Destroy" erscheint am 8. April über das norwegische Label Frysk Format und kann dort auch schon in veschiedenen Ausführungen vorbestellt werden. Wie gewohnt mit zynischem Artwork von Flu Hartberg und einer noch zynischeren Tracklist.

Tickets für die Termine in Hamburg und Dortmund gibt es bei Eventim, für die restlichen Shows unter anderem bei adticket.

Stream: The Good The Bad And The Zugly - "Nostradumbass"

Cover & Tracklist: The Good The Bad And The Zugly - "Research and Destroy"

1. "What's My Rage Again?"

2. "Song For A Prepper"

3. "Bridge and Tunnel Guy"

4. "The PKA Took My Money Away"

5. "Nostradumbass"

6. "Diet 1-2-3"

7. "The Power of Beer"

8. "One-Dimensional Man"

9. "The Original Incel"

10. "Here Come The Waterworks"

VISIONS empfiehlt:

The Good The Bad And The Zugly & The Dogs

12.04. Hamburg - Molotow

13.04. Dortmund - Junkyard

14.04. Frankfurt/Main - Das Bett

16.04. Berlin - Urban Spree Galerie

17.04. Hannover - Bei Chez Heinz