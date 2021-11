Newsflash (Serj Tankian, Tony Iommi, NHC u.a.)

Neuigkeiten von Serj Tankian, Tony Iommi, NHC, Jera On Air, Sleaford Mods, Of Mice & Men, Petrol Girls und einem Punk-Prank in einer konservativen Radioshow.

+++ Serj Tankian hat zwei Livealben angekündigt. Der System Of A Down-Frontmann nahm die erste Platte "Live In Edmonton" mit seiner Tourband The Flying Cunts Of Chaos (The F.C.C.) in Edmonton, Alberta, auf. Enthalten sind unter anderem der bisher unveröffentlichte Titel "Sounds Of War" und ein Cover des Dead Kennedys-Songs "Holiday In Cambodia". "Live In Edmonton" erscheint am Montag, dem 29. November, auf allen großen Streamingplattformen. Informationen über das zweite Livealbum sind bislang nicht bekannt. Tankian infizierte sich im Oktober mit dem Coronavirus. Auf Instagram teilte er Ende letzten Monats ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Instagram-Post: Serj Tankian kündigt Livealben an

Cover: Serj Tankian - "Live In Edmonton"

+++ Tony Iommi hat den Song "Scent Of Dark" veröffentlicht. Das Lied entstand als Beiwerk zu einem Parfüm, das der Black Sabbath-Gitarrist gemeinsam mit Sergio Momo, dem Gründer der italienischen Parfümerie Xerjoff, entwickelt hat. Der instrumentale Titel ist Iommis erste Komposition seit einem Klassik-Stück für die Birmingham Cathedral (2017) und sein erster Rock-Song seit dem Black-Sabbath-Album "13" (2013). Begleitet wird er darauf von Momo, der sich nicht nur mit Düften, sondern auch an der Gitarre auskennt. Im Rolling Stone-Interview beschreibt Iommi den Entstehungsprozess hinter "Scent Of Dark": "Den Hauptteil hatte ich schon eine Weile, und ich habe einfach ein paar neue Teile dazugefügt. Dann fügte ich diese anderen düsteren Riffs hinzu, um sie mit dieser Parfümidee zu verbinden. Mir gefiel die Idee, ein paar Geigen und Celli und so weiter zu verwenden, und so haben wir es bei diesem Stück gemacht." Iommi war auch an dem kommenden Album von Ozzy Osbourne beteiligt: "Ich habe das ganze Stück geschrieben und mitgespielt und das Solo dazu gespielt. Es ist schrecklich, wirklich...Nein, ich mache nur Spaß. Nein, es ist gut. Er ist wirklich gut. Und ich mag, was Ozzy darauf gesungen hat. Ich denke, er hat einen wirklich guten Job gemacht. Und ich glaube, sie haben [Red Hot Chili Peppers-Drummer] Chad [Smith] dazu gebracht, Schlagzeug zu spielen." Iommis Parfüm soll ab dem 29. November im Xerjoff-Onlineshop und bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar sein. Im Oktober benannten schwedische und dänische Paläontologen ein 469 Millionen Jahre altes Fossil nach dem 73-Jährigen. Es trägt den Namen "Drepanoistodus iommii".

Video: Tony Iommi - "Scent Of Dark"

Stream: Tony Iommi - "Scent Of Dark"

+++ NHC haben ihr erstes volles Konzert in Los Angeles gespielt. Dabei coverte die Supergroup um Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins und den Jane's-Addiction-Mitgliedern Dave Navarro und Chris Chaney auch den David Bowie-Klassiker "Ziggy Stardust". Dafür wurde die Band von Hawkins' 14-jährigem Sohn Shane am Schlagzeug unterstützt. Zudem war auch Pat Smear Teil der Liveband. NHC hatten erst im September ihre Gründung mit zwei Songs bekannt gegeben und legten Mitte November zwei weitere Veröffentlichungen nach. Gerüchteweise soll es auch bereits ein Album geben, genauere Informationen gibt es allerdings bisher nicht.

Video: NHC - "Ziggy Stardust" (David Bowie Cover) (Live)

+++ Das Jera On Air hat weitere Bands für die Ausgabe 2022 bestätigt. Neu im Line-Up sind unter anderem die Metalcore-Band Beartooth, Ignite mit neuem Sänger Eli Santana, die Schweden No Fun At All oder Seeyouspacecowboy aus Kalifornien. Damit steht neben den Headlinern Rise Against, The Offspring und den Hives sowie Acts wie Bad Religion, Turnstile und Bury Tomorrow bereits ein Großteil des Line-Ups fest. Das Festival im niederländischen Ysselsteyn war in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen. Tickets für die Ausgabe 2022 gibt es über den Festivalshop.

Facebook-Post: Jera On Air bestätigt weitere Acts

VISIONS empfiehlt:

Jera On Air

23.-25.06 Ysselsteyn (NL) - Agrobaan 15

+++ Sleaford Mods-Frontmann Jason Williamson hat die Songs "Treetop" und "Stoat" gemeinsam mit dem Produzenten The Bug veröffentlicht. Williamson rappt in "Treetop" gewohnt räudige Zeilen im East-Midlands-Dialekt über einen Dance-Beat. "Stoat" ist mit Thriller-artigen Streichern dramatischer aufgebaut. Zu der Bedeutung des Textes bemerkt Williams auf The Bugs Bandcamp-Seite: "Sowohl 'Stoat' als auch 'Treetop' gehen für mich lyrisch den üblichen Weg, Nonsens gemischt mit kleinen Mikrogeschichten von was auch immer. Ausreden, um Frustrationen und Ärger loszuwerden." Im Oktober erschien ein Remix des Sleaford Mods-Songs "I Don't Rate You". Die Ursprungsversion entstammt ihrer aktuellen Platte "Spare Ribs", das im Januar erschienen ist.

Video: The Bug - "Treetop" (feat. Jason Williamson)

Video: The Bug - "Stoat" (feat. Jason Williamson)

Stream: The Bug - "Treetop" / "Stoat" (feat. Jason Williamson)

+++ Of Mice & Men haben einen neuen Song geteilt. "Echo" ist der Titeltrack ihres kommenden Albums, welches die bisherigen EPs der Band bündeln soll. Zusätzlich wird es auch vier neue Songs geben, darunter "Echo" und die bereits veröffentlichten "Mosiac" and "Fighting Gravity". Zudem gibt es ein Cover vom Crosby, Stills & Nash-Song "Helplessly Hoping". Sänger und Bassist Aaron Pauley kommentiert die neue Single: "'Echo' ist ein Song über die wachsende Sensibilität für die Vergänglichkeit des Lebens und das Bewusstsein für die Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen menschlichen Erfahrung und den menschlichen Erfahrungen der Vergangenheit." "Echo" erscheint am 3. Dezember und kann über diverse Anbieter vorbestellt werden. Live gibt es die Metal-Band in Deutschland im nächsten Jahr neben ihren Auftritten bei den Zwillingsfestivals Rock Am Ring und Rock Im Park und dem Vainstream in Hannover und Karlsruhe zu sehen. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Of Mice & Men - "Echo"

Live: Of Mice & Men (2022)

03.06-06.06 Nürburgring - Rock Am Ring

03.06-06.06 Nürnberg - Rock Im Park

09.06-11.06 Interlaken (CH) - Greenfield Festival

09.06-11.06 Nickelsdorf (AT) - Nova Rock Festival

15.06 Hannover - Musikzentrum

20.06 Karlruhe - Substage

25.06 Münster - Vainstream Festival

+++ Die Petrol Girls haben den Weihnachtssong "I'll Give You Motherfuckers Christmas" mit einem Video präsentiert. Die feministische Post-Hardcore-Band greift dafür nicht etwa auf elektronisch verstärkte Instrumente, sondern lediglich auf Akustikgitarre und Xylophon zurück. Die Band kommentiert das Video in Verkleidung: "Wir sind stolz darauf, Ihnen dieses äußerst ernste Stück musikalischen politischen Kommentars zu präsentieren, das von einem weihnachtlichen Gewand begleitet wird, damit Sie sich ganz auf die Festtage konzentrieren können. Mit freundlichen Grüßen, Weihnachtsmann, Elf und Rentier." Petrol Girls wurden für das Line-Up des Mannheimer Festivals Maifeld Derby im Jahr 2022 bestätigt. Das aktuelle Album der Band "Cut & Stitch" ist von 2019.

Video: Petrol Girls - "I'll Give You Motherfuckers Christmas"

Live: Maifeld Derby 2022

09.06-12-06. Mannheim - Maimarktgelände

+++ "I think we need to Converge and help the Youth Of Today because every time you blink, 182 kids, they go missing..." Ein Punk-Fan hat die Moderator:innen einer konservativen US-amerikanischen Radioshow vorgeführt. Rob Dobi rief den Sender WSMN an, stellte sich als "Bob" vor und versuchte "so viele Punkbands zu nennen, wie ich konnte, bevor sie es kapieren." Wir können den Anrufer beruhigen: Moderatorin Liz Gabert scheint nichts kapiert zu haben und nickt die ganze Zeit über zustimmend, während sich Dobi als Republikaner ausgab und in einer nichtssagenden Schimpftirade Bands wie Sick Of It All, Misfits, Minor Threat, Rise Against, Blink-182 und Fall Out Boy unterbrachte. "Enough of that Fugazi", seht selbst und "New Found Glory to you, guys".

Video: Rob Dobi ruft bei WSMN an

Tweet: Rob Dobi ruft bei WSMN an