Nick Cave & Warren Ellis streamen Soundtrack-Song "We Are Not Alone"

Foto: Joel Ryan

Nick Cave und sein Bad-Seeds-Intimus Warren Ellis haben den neuen Song "We Are Not Alone" veröffentlicht. Dieser stammt aus dem Soundtrack zum Dokumentarfilm "La Panthère Des Neiges", den die beiden Australier zusammen geschrieben haben.

Nick Cave arbeitet mit Warren Ellis schon seit bald 25 Jahren fest bei seiner Band The Bad Seeds zusammen - wo Ellis in den vergangenen Jahren zu Caves Vertrautem und Musikdirektor aufgestiegen war - und hat mit ihm in diesem Frühjahr auch die Platte "Carnage" veröffentlicht. Vor allem aber schreiben beide schon seit den mittleren 2000er Jahren zusammen Film-Scores.

Dieser gemeinsamen Leidenschaft fügen beide nun ein weiteres Kapitel hinzu: Nachdem sie ansonsten eher Spielfilmen die passende musikalische Untermalung spendierten, waren beide nun für die französische Dokumentation "La Panthère Des Neiges" tätig, zu Deutsch: "Der Schneeleopard". Für diese hat Regisseurin und Kamerafrau Marie Amiguet den Naturfotografen Vincent Munier und den Schriftsteller Sylvain Tesson in das tibetische Hochland begleitet, wo beide den seltenen und schwer aufzuspürenden Schneeleoparden finden wollen. Aus der Reise hatte Tesson bereits ein dieses Jahr auf Deutsch erschienenes, meditatives Buch gemacht. Der Film feiert nun kurz vor Weihnachten seine Kinopremiere - und der Soundtrack von Cave und Ellis wird ebenfalls im Dezember beim britischen Indielabel Invada erscheinen.

"Dieser Film hat in seinem Kern etwas, das dich hineinzieht", kommentierte Warren Ellis. "Nach einem Tag war mir klar, dass ich dafür einen kompletten Soundtrack schreiben wollte. Der Film verdiente seine eigene musikalische Stimme. Ich habe fünf Studiotage gebucht und Nick gefragt, ob er für einen davon dazukommen, einen Theme-Song schreiben und ein bisschen Klavier spielen will. Nachdem er den Film gesehen hatte, blieb er vier Tage." Mit dem Ergebnis zeigte sich Ellis sehr glücklich: "Am Ende war das einer der schönsten Filme, an dem wir je mitgearbeitet haben. Es war eine der besten Erfahrungen, die ich je bei solch einem Projekt gemacht habe. Die Stars sind die Tiere in all ihrer wilden Pracht, so wie wir sie noch nie gesehen haben, sie versetzen den Menschen in Ehrfurcht und Staunen."

Die erste Single aus dem Soundtrack, das finale "We Are Not Alone", ist bereits im Stream verfügbar. Zu eindrucksvollen Natur- und Tierbildern aus dem Film singt Cave im Video über den leise-triumphalen Song, der etwas leichter ins Ohr geht, als etwa die textlich eher frei assoziierten Klangflächen vom aktuellen Bad-Seeds-Album "Ghosteen" (2019).

Video: Nick Cave & Warren Ellis - "We Are Not Alone"

Cover & Tracklist: Nick Cave & Warren Ellis - "La Panthère Des Neiges" (O.S.T.)

01. "L'attaque De Loups"

02. "Les Cerfs"

03. "Antilope"

04. "La Bête"

05. "Les Yaks"

06. "Des Affûts Elliptiques"

07. "Les Nomades"

08. "La Grotte"

09. "Les Princes"

10. "La Neige Tombe"

11. "Les Ours"

12. "Un Être Vous Obsède"

13. "L'apparition: We Are Not Alone"