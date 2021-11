Placebo streamen neue Single "Surrounded By Spies", kündigen Tour an

Foto: Mads Perch

Die Alternative-Rocker Placebo haben die neue Single "Surrounded By Spies" veröffentlicht. Die vereint die alte und neue Seite der Band, das zugehörige Album folgt im März - und auf Tour kommen die Briten im neuen Jahr auch.

"Surrounded By Spies" kombiniert den düsteren Alternative-Ton der frühen Placebo-Alben, ergänzt aber auch den fließenden Vibe und die zarte Elektronik aktuellerer Releases. Zum Ende hin steigert Sänger Brian Molko den Songtitel in ein manisches Mantra.

Laut Moko sei der Song davon inspiriert gewesen, dass seine Nachbarn ihn tatsächlich bespitzelt hätten, "im Auftrag von Personen mit schändlicher Agenda". Daraufhin habe sich Molko im größeren Stil mit dem Verlust von Privatsphäre auseinandergesetzt, etwa, wie diese "durch die weltweite Einführung von Überwachungskameras erodiert und gestohlen wurde, die nun rassistische Gesichtserkennungstechnologien anwenden". Natürlich gehe es ihm - einmal mehr nach Singles wie "Too Many Friends" vom bislang letzten Studioalbum "Loud Like love" (2013) - auch um "den Aufstieg des Internets und Handys, das quasi jeden Nutzer zu einem Paparrazzo und Zuschauer seines eigenen Lebens gemacht hat, und darum, wie wir fast alle unsere persönlichen Informationen multinationalen Konzernen gegeben haben, deren einziges Ziel es ist, uns auszubeuten". Beim Schreiben des Textes habe er dann die Cut-up-Montage von William S. Burroughs verwendet.

Nach der etwas elektronischeren und wärmeren ersten Single "Beautiful James" aus dem September sind damit nun schon zwei Songs des kommenden, bereits zuvor angekündigten Placebo-Album "Never Let Me Go" zu hören. Die Platte erscheint am 25. März 2022, Fans können das Album ab sofort auch vorbestellen.

Im Herbst 2022 wird die Band die neuen Songs dann auch in Europa auf die Bühne bringen. Vorbesteller des neuen Albums bekommen am 15. November um 10 Uhr mit als erste Zugriff auf die Tickets für alle Shows, parallel startet für einen Teil der Konzerte auch der exklusive Pre-Sale bei Eventim. Ab dem 17. November um 10 Uhr sind die Tickets dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Stream: Placebo - "Surrounded By Spies"

Cover & Tracklist: Placebo - "Never Let Me Go"

01. "Forever Chemicals"

02. "Beautiful James"

03. "Hugz"

04. "Happy Birthday In The Sky"

05. "The Prodigal"

06. "Surrounded By Spies"

07. "Try Better Next Time"

08. "Sad White Reggae"

09. "Twin Demons"

10. "Chemtrails"

11. "This Is What You Wanted"

12. "Went Missing"

13. "Fix Yourself"

VISIONS empfiehlt:

Placebo

01.10. Frankfurt/Main - Festhalle

04.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.10. Berlin - Mercedes-Benz Arena

19.10. Leipzig - Arena Leipzig

22.10. Hamburg - Barclaycard Arena

26.10. München - Olympiahalle

29.10. Zürich - Samsung Hall

02.11. Wien - Stadthalle

04.11. Esch/Alzette - Rockhal

07.11. Köln - Lanxess Arena