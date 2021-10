Berliner Label Noisolution feiert sich und seine Bands mit zweitägigem Festival

Im April 2022 wird das Berliner Indie-Label Noisolution sein 27-jähriges Bestehen mit einem kleinen Festival zelebrieren. An den beiden Tagen spielen jeweils drei Bands - eine davon sind Mother Tongue.

27 Jahre oder auch 9819 Tage - solange existiert bereits das Label Noisolution maßgeblich unter der Ägide von Arne Gesemann. Da man Feste bekanntlich feiern soll, wie sie fallen, wird im April 2022 nun auch ein krummer Geburtstag zum musikalischen Highlight.

Angemietet hat Noisolution für "9819 Days Of Noise, Noise And Noise" das Roadrunners Paradise in Berlin Mitte/Prenzlauer Berg, ein atmosphärischer Club, in dem gefühlt viel zu selten Konzerte stattfinden. Doch am 8. und 9. April fährt Noisolution hier seine Zugpferde und neuen Highlights auf.

Am 8. sind die instrumentalen Stoner-Rocker Rotor Headliner. Den Support übernehmen die Riot Grrrls 24/7 Diva Heaven und Isoscope, deren Mix aus Post-Punk, Noise, Psych und Krautrock bestechend ist.

Ist der erste Tag noch Berlin-geprägt, treten am 9. April gleich zwei Bands aus Dortmund an: das Duo The Pighounds und das Power-Trio Daily Thompson, das am 3. Dezember übrigens sein fünftes Album "God Of Spinoza" veröffentlicht. Die Headliner reisen aus Los Angeles an und sind eine der besten Live-Bands, die die Rockwelt in den vergangenen drei Dekaden hervorgebracht hat: Mother Tongue.

Noisolution hatte ja erst 2020 das 1994er Debüt von Mother Tongue neu (und bis auf eine brasilianische Auflage von '94) und erstmals auf Vinyl aufgelegt. Die Alben "Streetlight" (2002) und "Ghost Note" (2003) erschienen ebenfalls über Noisolution. Aufregend wird es, das Monster aus Rock, Funk und Soul 2022 endlich wieder auf deutschen Bühnen sehen zu können.

Tagestickets sind für 26,50 Euro und Wochendtickets für 45,90 Euro jeweils inklusive Poster über diesen Link erhältlich.

Live: 9819 Days Of Noise, Noise and Noise

08.04.-09.04. Berlin - Roadrunners Paradise