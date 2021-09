Buch "Potzblitz" feiert Live-Clubs, Lesung auf dem Reeperbahnfestival

Dieses Buch dürfte nach eineinhalb Jahren Pandemie vielen Musikfans aus der Seele sprechen: "Potzblitz - 31 + 1 erleuchtende Liebeserklärungen an meinen Liveclub" versammelt Anekdoten und Geschichten von Muff Potter, Heaven Shall Burn, Markus Kavka und vielen mehr, mit denen diese ihre Liebe zu jenen Venues unterstreichen, in denen Musik am intensivsten gelebt wird.

Die beiden Herausgeber von "Potzblitz", Marc Huttenlocher und Sebastian Schwaigert, wollten dem Loch etwas entgegensetzen, das die Pandemie in den Live-Betrieb geschlagen hat - und zwar die Erinnerungen an besondere (Konzert-)Momente von Musiker:innen und prominenten Clubgängern. Herausgekommen sind am Ende 31 + 1 Texte von Künstler:innen wie Muff Potter, Broilers, Die Goldenen Zitronen, Heaven Shall Burn, Slime, ZSK oder Emil Bulls, aber auch Live-erfahrenen Persönlichkeiten wie Markus Kavka, Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, Ruhrpott-Autor Frank Goosen oder Ex-VISIONS-Redakteur Oliver Uschmann.

"Potzblitz - 31 + 1 erleuchtende Liebeserklärungen an meinen Liveclub" erscheint am 23. September, Interessierte können das 272 Seiten starke Hardcover bereits direkt beim Verlag UBooks bestellen. Das hat sogar noch einen zusätzlichen Vorteil: Alle Autoren sowie die Herausgeber des Werkes spenden sämtliche Einnahmen an die Bundesstiftung LiveKultur, die sich für den Erhalt der Clubszene in Deutschland einsetzt - und der Verlag verdoppelt diese Spende bei jeder Bestellung über seine Webseite.

Wer so richtig neugierig auf das Projekt geworden ist und das noch diese Woche startende Hamburger Reeperbahnfestival ins Auge gefasst hat, bekommt dort noch mehr geboten: Zum Release des Buches wird es am Festival-Donnerstag, den 23. September um 18.30 Uhr eine Lesung in der St. Pauli-Kirche geben. Anwesend sind dann mit Ben Hartmann von der Band Milliarden, Heinz Ratz von Strom & Wasser und der Hamburger Rocksängerin Ina Bredehorn alias Deine Cousine drei Autor:innen des Werks. Auch die Lesungshonorare werden komplett gespendet.

Lesung: "Potzblitz - 31 + 1 erleuchtende Liebeserklärungen an meinen Liveclub"

23.09. Hamburg - Reeperbahnfestival