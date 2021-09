Placebo veröffentlichen neue Single "Beautiful James"

Foto: Mads Perch

Placebo melden sich mit dem ersten neuen Song seit fünf Jahren zurück. "Beautiful James" heißt er und ist vermutlich der erste Vorbote auf das neue Album, das die Band in diesem Jahr fertiggestellt hat.

"Beautiful James" ist der erste brandneue Placebo-Song seit "Jesus' Son", der 2016 auf ihrem Best-of-Album "A Place For Us To Dream" und der EP "Life's What You Make It" erschienen war. Und auf dem präsentieren uns Brian Molko und Stefan Olsdal den ganz vertrauten Placebo-Sound: Alternative Rock mit wunderschönen Synth-Leads und Molkos distinktiver, charismatischer Stimme.

Ihm geht es im Song darum, nicht-heteronormative Beziehungen zu feiern und so in dieser Gesellschaft zu normalisieren. "Wenn der Song dazu dient, die Spießer und Verklemmten zu irritieren, dann soll es mir recht sein. Aber es bleibt für mich unerlässlich, dass jeder Hörer seine eigene persönliche Geschichte darin entdeckt - ich will euch wirklich nicht vorschreiben, was ihr fühlen sollt."

Placebo in diesem Jahr ihr achtes Studioalbum fertiggestellt, nachdem sie die Arbeiten daran wegen der Pandemie zwischenzeitlich unterbrochen hatten. Genauere Infos zum Release gibt es aber noch nicht. Es wäre das erste vollwertige Studioalbum seit "Loud Like Love" von 2013.

Video: Placebo - "Beautiful James"

Stream: Placebo - "Beautiful James"