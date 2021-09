Casper kündigt neues Album "Alles war schön und nichts tat weh" an, präsentiert Single

Foto: Chris Schwarz

Indie-Rapper Casper hat sein neues Album "Alles war schön und nichts tat weh" angekündigt. Die gleichnamige erste Single gibt schon jetzt die Richtung der neuen Platte vor. Und auf Tour kommt der Künstler auch schon bald.

Dass bei Casper etwas im Busch ist, hatte sich in den vergangenen Tagen in dessen Social-Media-Profilen schon abgezeichnet: Ein auf null gesetzter Instagram-Account, unkommentierte Fotos von Bienenvölkern, ein neues Profilbild mit Bienenbart - es war offensichtlich, dass der Indie-Rapper etwas ankündigen würde. Ohnehin war bekannt, dass er sich im März 2020 zum Schreiben eines neuen Albums nach New Orleans zurückgezogen hatte und seitdem die Aufnahmen gut vorangekommen waren.

Nun ist es offiziell: Am 25. Februar 2022 erscheint eine neue Casper-Platte mit dem Titel "Alles war schön und nichts tat weh". Produziert hat Max Rieger (Die Nerven), an den Songs mitgeschrieben Caspers Podcast-Kollege Drangsal. Fans können die Platte auf Vinyl oder CD vorbestellen, bei Bedarf auch mit weiterem exklusiven Merch im Bundle, etwa mit Hoodies und T-Shirts.

Nachdem der Rapper sich schon für das vergleichsweise düstere Vorgängeralbum "Lang lebe der Tod" von Muff Potter-Sänger und Autor Thorsten "Nagel" Nagelschmidt den Buchtitel "Wo die wilden Maden graben" geborgt hatte, wirkt der neue Albumtitel nun vom gleichnamigen Muff-Potter-Song von deren Abschiedsalbum "Gute Aussicht" (2009) inspiriert (Casper ging die Wendung nach eigenen Angaben nicht mehr aus dem Kopf, seit er sie im Lockdown in Kurt Vonneguts Roman "Slaughterhouse-Five" gelesen hatte).

Die gleichnamige erste Single der Platte startet mit einem kurzen Bläser- und Streicher-Intro, dann wird in mächtigen Dur-Klavierakkorden und Chor-Backgrounds der New-Orleans-Einfluss im Stil von "Hinterland" (2013) hörbar, während Casper in der Post-Lockdown-Zeit über seine mentale Gesundheit, Erwartungshaltung und Druck rappt, von denen er sich frei machen will. Im Pre-Chorus wird er kurz ganz zart, singt melodisch - bevor der Rapper im groß aufwallenden Refrain wieder seinen Weg aus dem Zweifel findet: "Ich explodier/ Renn zu dir/ So weit wie meine Beine mich tragen auf meinem Weg und Licht in allen Farben angeht/ Alles war schön und nichts hat weh getan."

Das zugehörige Video arbeitet mit assoziativen Bildern: Casper auf seiner Blumen-Insel des Glücks in einem Meer, in dem ihn die Haie umkreisen und die nächste große Sturmflut schon am Horizont aufwellt. "Es ging mir darum, mich aus der Schale zu pellen, dieser Song ist für mich wie eine Katharsis – und blickt insofern gleichermaßen zurück wie nach vorne", sagt Casper selbst.

Anlässlich der Plattenveröffentlichung hat Casper auch Tourdaten angekündigt. In 14 Städten innerhalb der deutschsprachigen Länder wird der Musiker Clubshows spielen, gemessen an seinen sonst üblichen Arena-Shows also vor vergleichsweise kleinem Publikum auftreten. Fast alle Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft, nur für Bern gibt es aktuell noch Tickets im Casper-Shop. Zum Glück folgt später noch die große Hallentour, die im November und Dezember 2022 zwölf weitere Termine bereithält. Auch hierfür gibt es Tickets bei Krasser Stoff.

Nach seinem bislang aktuellen Soloalbum folgte 2018 noch das Koop-Album "1982"mit Marteria, danach war es etwas ruhiger um Casper geworden.

Video: Casper - "Alles war schön und nichts tat weh"

Instagram-Post: Casper kündigt neues Album an

Live: Casper (Club-Tour 2022)

17.03. Hannover - Capitol | ausverkauft

18.03. Tübingen - Sudhaus | ausverkauft

19.03. Bern - Bierhübli

21.03. Leipzig - Felsenkeller | ausverkauft

22.03. München - Muffathalle | ausverkauft

23.03. Wien - Arena | ausverkauft

25.03. Dortmund - FZW | ausverkauft

26.03. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

28.03. Köln - Carlswerk Victoria | ausverkauft

29.03. Mannheim - Alte Feuerwache | ausverkauft

31.03. Berlin - Metropol | ausverkauft

01.04. Münster - Skaters Palace | ausverkauft

02.04. Bremen - Schlachthof | ausverkauft

04.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

Live: Casper (Hallen-Tour 2022)

27.11. Leipzig - Haus Auensee

29.11. Stuttgart - Porsche Arena

30.11. Zürich - Halle 622

01.12. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

03.12. Hamburg - Sporthalle

05.12. München - Zenith

06.12. Wien - Gasometer

09.12. Bochum - RuhrCongress

10.12. Münster - Halle Münsterland

13.12. Köln - Palladium

14.12. Hannover - Swiss Life Hall

16.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle