Billy Talent streamen neuen Song "End Of Me" mit Weezers Rivers Cuomo, kündigen Album an

Billy Talent melden sich mit dem neuen Song "End Of Me" zurück und holen sich dafür die Stimme von Weezer ins Boot. Damit verbunden wissen wir jetzt auch die wichtigsten Fakten zum neuen Album.

Das wird nämlich "Crisis Of Faith" heißen und am 21. Januar erscheinen - fünfeinhalb Jahre nach der bislang letzten Platte "Afraid Of Heights". Die seitdem mit größerem Abstand zueinander erschienenen Songs - das proggige "Forgiveness I+II", den Band-typischen Smasher "Reckless Paradise" und dem etwas balladeskeren "I Beg To Differ (This Will Get Better)" - werden alle darauf enthalten sein.

"End Of Me" ist damit der schon vierte Vorgeschmack auf die zehn Songs starke Platte und kommt mit einem Feature-Beitrag von Weezer-Frontmann Rivers Cuomo, der Ben Kowalewicz gesanglich unterstützt. Es ist auch nicht zu leugnen, dass ein paar Parts etwas sehr Weezer-eskes haben, vor allem der Mittelteil, der mit der Zeile "I wanna get closer to you" beginnt.

"Hier schließt sich für uns als Band ein Kreis", schreiben Billy Talent aufgeregt in den Sozialen Medien. "Wir können gar nicht genug betonen, wie sehr wir uns freuen, Rivers Cuomo bei dem Song mit dabei zu haben. Wir sind riesige Fans der ersten Stunde."

01. "Forgiveness I + II"

02. "Reckless Paradise"

03. "I Beg To Differ (This Will Get Better)"

04. "The Wolf"

05. "Reactor"

06. "Judged"

07. "Hanging Out With All the Wrong People"

08. "End Of Me" (feat. Rivers Cuomo)

09. "One Less Problem"

10. "For You"