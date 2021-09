Johnny Marr streamt neue Single "Spirit Power & Soul"

Foto: Niall Lea

Johnny Marr hat die neue Single "Spirit Power & Soul" veröffentlicht. Die ist Teil eines neuen Doppel-Albums, das in mehreren Teilen erscheinen wird.

In seinem neuen Song schlägt Johnny Marr 80er-Töne an, aber nicht unbedingt die, die man von ihm als erstes erwarten würde: Statt The Smiths-Harmonien mit Marrs typischen Gitarrenspuren gibt es einen enorm tanzbaren Synthpop-Sound mit dezenten Industrial-Anklängen zu hören, der etwas an Depeche Mode erinnert, aber ein wenig wärmer klingt. Unten könnt ihr "Spirit Power & Soul" hören.

Marr bezeichnete den neuen Track als "eine Art Leitlinie", was den Klang seines neuen Releases angeht. "Ich hatte die Idee eines Electro-Sounds mit einem Gospel-Feeling", so Marr. "Ich nenne es eine Electro-Soul-Hymne." Der Song stammt von "Fever Dreams Pt 1", einer Vier-Song-EP, die am 15. Oktober erschienen wird. Wann mit den drei weiteren Teilen zu rechnen ist, die zusammen ein Doppelalbum bilden sollen, ließ Marr vorerst offen.

Zuletzt hatte Marr für Aufmerksamkeit gesorgt, als er neben Hans Zimmer und Billie Eilish für den Soundtrack zum noch immer nicht veröffentlichten James-Bond-Film "No Time To Die" engagiert worden war.

Sein aktuellstes Soloalbum "Call The Comet" veröffentlichte Marr 2018.

Für Sommer 2022 hat Marr Konzerte in den USA und Großbritannien gebucht, für die deutschsprachigen Länder sind noch keine Termine bekannt.

Stream: Johnny Marr - "Spirit Power & Soul"

Cover & Tracklist: Johnny Marr - "Fever Dreams Pt 1"

01. "Spirit Power & Soul"

02. "Receiver"

03. "All These Days"

04. "Ariel"