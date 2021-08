Rolo Tomassi streamen neue Single mit Video

Rolo Tomassi sind wieder zurück und haben einige Neuigkeiten zu vermelden: Bereits im Januar ist die britische Mathcore-Band ins Studio gegangen, um neue Songs aufzunehmen. Einen davon mit dem Titel "Cloaked" hat die Band nun samt Musikvideo veröffentlicht - und das bei einem neuen Label.

Drei Jahre ist es her, dass Rolo Tomassi die Vorgänger-Platte "Time Will Die And Love Will Bury It" veröffentlichten. In der Zwischenzeit hat sich bei der Mathcore-Band einiges getan.

Die Arbeit am nächsten Album begann zwar schon 2019, aber wie viele Kolleg:innen in der Musikbranche nutzte das Quintett vor allem die Livekonzert-Durststrecke zu Beginn der Pandemie, um neues Songmaterial zu schreiben. Im Januar gab die Band dann bekannt, bereits mitten in den Album-Aufnahmen im Studio zu stecken. Details zum Releasedatum gibt es bisher zwar noch nicht, dafür gaben die Briten nun mit der Single "Cloaked" einen ersten Vorgeschmack auf den Sound ihrer neuen Platte.

Wie von Rolo Tomassi gewohnt, paart die Band auch auf "Cloaked" explosiv-hämmenderen Hardcore und Screams von James Spence mit besonders melodischen Gesangseinlagen von Sängerin Eva Spence zu fast im Hintergrund verschwindenden Synthie-Klängen.

Die musikalische Dualität rückt auch visuell im Video zum Song in den Vordergrund: "Das Narrativ visualisiert den Prozess der Veränderung in allen von uns mit jeder neuen Erfahrung, die wir im Leben machen", kommentierte die Band die Bilder und die Thematiken des Songs.

Das neue Album vo nRolo Tomassi wird über das Label eOne erscheinen, bei dem die Band erst kürzlich einen Vertrag unterschrieb. Damit gesellt sich das Quintett zu Bands wie High On Fire oder Black Label Society. Ein Album-Release noch in diesem Jahr dürfte wahrscheinlich sein.

Video: Rolo Tomassi - "Cloaked"

Stream: Rolo Tomassi - "Cloaked"